سعر الدولار اليوم في مصر… ارتفاع قياسي

ارتفع متوسط سعر الدولار اليوم في مصر، خلال التعاملات بالسوق السوداء، بنسبة 0.57%، ليسجل مستوى قياسيا جديدا غير مسبوق من قبل.

ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر، أمام الجنيه المصري، خلال تعاملات السوق الموازي” السوداء”، اليوم الأحد 22 أكتوبر 2023، لمستوى قياسي جديد غير مسبوق، رغم ثبات سعر الصرف الرسمي للعملة الأمريكية.

وتبعت العملة الأمريكية، باقي العملات الأجنبية، والعربية، وسجلت مستويات جديدة، لم تصلها من قبل، خلال تعاملات اليوم الأحد، بالسوق الموازي.

كما ارتفع متوسط أسعار الصرف الرسمية، لبعض العملات الأجنبية، والعربية، وفقا لموقع البنك المركزي المصري، على الإنترنت.

واليوم الأحد، هو أول أيام العمل في الأسبوع، بالبنوك، والبورصة في مصر.

وفيما يلي متوسط سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية في مصر، اليوم الأحد 22 أكتوبر 2023، في السوق السوداء حسب موقع “sarf-today”، والأسعار الرسمية وفقا لموقع البنك المركزي المصري على الإنترنت.

سعر الدولار اليوم في مصر

ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر، خلال التعاملات بالسوق السوداء، بنسبة 0.57%، إلى نحو 43.50 جنيه للشراء، و44 جنيهاً للبيع، ليسجل مستوى قياسيا جديدا غير مسبوق من قبل.

بينما ظل متوسط سعر صرف الدولار في مصر الرسمي، ثابتا عند نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، حسب موقع البنك المركزي المصري.

سعر اليورو في مصر

وزاد متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي خلال التعاملات بالسوق الموازية، بنسبة 0.56%، إلى نحو 46.09 جنيه للشراء، و46.62 جنيه للبيع.

كما ارتفع متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي، الرسمي عند نحو 32.67 جنيه للشراء، و32.78 جنيه للبيع، حسب موقع البنك المركزي المصري.

سعر الجنيه الإسترليني في مصر

وسجل متوسط سعر الجنيه الإسترليني في مصر، خلال التعاملات بالسوق السوداء، نحو 52.89 جنيه للشراء، و53.50 جنيه للبيع، بنسبة ارتفاع 0.56%.

فيما زاد متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني الرسمي، إلى نحو 37.50 جنيه للشراء، و37.64 جنيه للبيع، حسب موقع البنك المركزي المصري.

وفيما يلي أسعار أبرز العملات العربية، اليوم الأحد 22 أكتوبر 2023، خلال تعاملات السوق السوداء في مصر، حسب موقع “sarf-today”:

سعر الريال السعودي في مصر

وارتفع متوسط سعر صرف الريال السعودي، خلال التعاملات بالسوق السوداء، بنسبة 0.51% إلى نحو 11.63 جنيه للشراء، و11.76 جنيه للبيع.

فيما ظل متوسط سعر صرف الريال السعودي الرسمي، ثابتا عند نحو 8.22 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع، حسب موقع البنك المركزي المصري.

سعر الدرهم الإماراتي في مصر

وزاد متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي في مصر اليوم خلال التعاملات بالسوق السوداء، بنسبة 0.59% إلى نحو 11.84 جنيه للشراء، و11.98 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي الرسمي، ثابتا عند نحو 8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع، حسب موقع البنك المركزي المصري.

سعر الدينار الكويتي في مصر

وارتفع متوسط سعر صرف الدينار الكويتي في مصر اليوم الجمعة 20 أكتوبر 2023، خلال التعاملات بالسوق السوداء، بنسبة 0.57% إلى 140.64 جنيه للشراء، و142.26 جنيه للبيع.

كما زاد متوسط سعر صرف الدينار الكويتي الرسمي في مصر، إلى نحو 99.84 جنيه للشراء، و100.18 جنيه للبيع، حسب موقع البنك المركزي المصري.