سعر البيتكوين يرتفع فوق 61 ألف دولار

شهدت أسعار العملات الرقمية ارتفاعاً عاماً، في أعقاب موجات بيع التي شهدتها السوق، حيث يعتبر الوقت الحالي مناسباً للبيع بالنسبة للعديد من المستثمرين الذين دخلوا السوق منذ فترة طويلة.

وارتفع سعر البيتكوين اليوم بنسبة 1.28% بواقع 781 دولاراً ليصل إلى 61736 دولاراً، وارتفع سعر إيثريوم بنسبة 2% إلى 3457 دولاراً.

وأشار خبير اقتصاد الرموز المشفرة، ليكس سوكولين، إلى غرابة حركة السوق الحالية، حيث وصلت العديد من المشاريع الأساسية للعملات الرقمية إلى مرحلة إطلاق عملاتها الرمزية، ولكن بدون الكثير من المشترين لدعم هذه الأسعار المرتفعة.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لمنصة ديربيت، لوك ستريجرز، أن انتهاء صلاحية خيارات بيتكوين وإيثريوم المقدرة بمليارات الدولارات قد يزيد من تقلبات السوق. ومع انتهاء هذه الخيارات الكبيرة، من المحتمل أن ترتفع الأسعار بفعل الحجم الكبير للتداولات والإغلاقات المتوقعة.

وفقدت بيتكوين نحو 6.47% من قيمتها في الأيام الماضية، مما أدى إلى تراجع أوسع بالسوق العالمية للعملات الرقمية.

وتعكس تلك التطورات حالة التقلبات الحالية في أسواق العملات الرقمية، مع استمرار تأثير العوامل الاقتصادية والتداولية على أداء هذه الأصول الرقمية الشهيرة.