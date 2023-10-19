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روسيا تسحب ورقة نقدية جديدة بعد انتقادات من الكنيسة

تضمنت ورقة الألف رسما لمعلمين في مدينة كازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية ذات الغالبية المسلمة، هما برج مراقبة يعلوه هلال وكنيسة ارثوذكسية

محرر في الموقع by محرر في الموقع
ورقة نقدية

أعلن المصرف المركزي الروسي، أنه سيتوقف عن إصدار ورقة نقدية جديدة من فئة ألف روبل، وذلك بعد انتقادات البطريركية الأرثوذكسية لها لتضمّنها رسما لكنيسة من دون صليب الى جانب برج يحمل رمز الهلال الإسلامي.

وقال المصرف في بيان إنه “تم اتخاذ قرار بوقف إصدار هذه الورقة”، مشيرا الى أنها “لم تدخل التداول على نطاق واسع”.

وكانت هذه الهيئة المالية أعلنت الإثنين إصدار ورقتين نقديتين جديدتين من فئتي ألف وخمسة آلاف روبل.

وتضمنت ورقة الألف رسما لمعلمين في مدينة كازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية ذات الغالبية المسلمة، هما برج مراقبة يعلوه هلال وكنيسة ارثوذكسية لا يعلو قبّة جرسها أي صليب. وتم استخدامها على الورقة النقدية كرمز للتعايش بين المسلمين والارثوذكس في روسيا.

ويغيب الصليب عن قبة الجرس بسبب إزالته في الحقبة السوفياتية.

وأثار استخدام صورة كنيسة لا يعلوها الصليب انتقادات كنسيّة. وقال المتحدث باسم البطريركية الروسية فلاديمير ليغويدا إن “اختيار الرسوم من قبل المصرف للأوراق النقدية يجب أن يتمّ بعناية أكبر. لعدم التسبب بهذا التوتر، حيث لا داعي لذلك”.

ورحّب المتحدث بالقرار “العادل للغاية” لسحب الورقة من التداول، مضيفا “نريد أن يكون الصليب الارثوذكسي الذي يرمز الى الهوية الدينية والثقافية لغالبية مواطنينا، جزءا طبيعيا من رموز الدولة لبلادنا”.

يأتي هذا القرار في إطار تزايد نفوذ الكنيسة الأرثوذكسية في روسيا في عهد الرئيس فلاديمير بوتين. كما تعززت الروابط بين الدولة والكنيسة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا ودعم البطريركية له.

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