رهان على إيثريوم.. 107 مليون دولار تدخل صناديق العملة في أول أيام تداولها

حققت صناديق الاستثمار المتداولة المتخصصة في عملة إيثريوم نجاحا في أول يوم لها في أميركا، حيث جمعت ما مجموعه 107 مليون دولار في تدفقات استثمارية صافية، وذلك وفقاً لبيانات جمعتها بلومبرغ.

وتصدر صندوق “آي شيرز إيثريوم ترست” (iShares Ethereum Trust) التابع لشركة “بلاك روك” المشهد، حيث حقق أعلى حصيلة بواقع 267 مليون دولار، بينما جمع صندوق “بيتوايز إيثريوم” (Bitwise Ethereum) 204 مليون دولار، وجمع “فيديليتي إيثريوم فند” (Fidelity Ethereum Fund) 71 مليون دولار.

وشهدت صناديق الاستثمار المتداولة التسعة المتخصصة في إيثريوم تداولاً في أسهمها بقيمة إجمالية تجاوزت المليار دولار يوم الثلاثاء.