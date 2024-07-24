فريق التحرير by فريق التحرير

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رهان على إيثريوم.. 107 مليون دولار تدخل صناديق العملة في أول أيام تداولها

تصدر صندوق “آي شيرز إيثريوم ترست” (iShares Ethereum Trust) التابع لشركة “بلاك روك” المشهد، حيث حقق أعلى حصيلة بواقع 267 مليون دولار.

فريق التحرير by فريق التحرير
إيثريوم

حققت صناديق الاستثمار المتداولة المتخصصة في عملة إيثريوم نجاحا في أول يوم لها في أميركا، حيث جمعت ما مجموعه 107 مليون دولار في تدفقات استثمارية صافية، وذلك وفقاً لبيانات جمعتها بلومبرغ.

وتصدر صندوق “آي شيرز إيثريوم ترست” (iShares Ethereum Trust) التابع لشركة “بلاك روك” المشهد، حيث حقق أعلى حصيلة بواقع 267 مليون دولار، بينما جمع صندوق “بيتوايز إيثريوم” (Bitwise Ethereum) 204 مليون دولار، وجمع “فيديليتي إيثريوم فند” (Fidelity Ethereum Fund) 71 مليون دولار.

إيثريوم

وشهدت صناديق الاستثمار المتداولة التسعة المتخصصة في إيثريوم تداولاً في أسهمها بقيمة إجمالية تجاوزت المليار دولار يوم الثلاثاء.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...