دفاع بانكمان فريد يُطالب بحكم مُخفف

يواجه سام بانكمان فريد، مؤسس منصة “FTX” المُفلسة، عقوبة محتملة بالسجن تصل إلى 110 سنوات بعد إدانته بتهم الاحتيال والتآمر.

وقدم محامي بانكمان فريد مذكرة إلى محكمة مانهاتن الفيدرالية تُطالب بحكم مخفف، واصفين الحكم الموصى به بأنه “همجي” و”غير أخلاقي”.

وناشد المحامي مارك موكاسي، من القاضي رفض تقرير ما قبل الحكم الذي أعدته إدارة المراقبة، والذي يوصي بالسجن لمدة 100 عام، واصفًا التوصية بأنها “غير منطقية” و”تفتقر إلى التناسب”، مشيرًا إلى أن الحد الأقصى للعقوبة المناسبة لهذه الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة – والتي لا يزال ينكرها موكله – هو بضع سنوات خلف القضبان.

وطلب موكاسي بعقوبة السجن لمدة تتراوح بين خمس وست سنوات ونصف، مُشيرًا إلى الأعمال الخيرية لسام بانكمان فريد والتزامه تجاه الآخرين كعوامل مُخففة، مُؤكدًا على أن بانكمان فريد مجرم غير عنيف تم تحريضه من قبل “أربعة أفراد مذنبين آخرين على الأقل”.

وأكد أن الضحايا سيتعافون بالكامل، وجادل بأن تقرير ما قبل الحكم معيب ويتبنى رواية الحكومة دون تحفظ.

ورفض متحدث باسم الادعاء – الذي سيردّ على هذه المرافعة في منتصف آذار/مارس – التعليق. لكن موكاسي أشار إلى أن المدعين العامين وافقوا على توصية السجن لمدة 100 عام ويقولون إنها مدعومة بأدلة المحاكمة.

في 28 آذار/مارس، سيُصدر القاضي لويس أ. كابلان حكمه على الرجل الذي يُتهمه المدعون العامون بخداع المستثمرين والعملاء بمبلغ لا يقل عن 10 مليارات دولار في الأعمال التي سيطر عليها من عام 2017 حتى عام 2022، بينما لا يزال بانكمان فريد في سجن بروكلين.

وقبل انهيار منصة FTX في تشرين الثاني/نوفمبر 2022، كان ينظر إلى المنصة من قبل البعض في صناعة العملات المشفرة كشركة رائدة، وذلك قبل أسابيع قليلة من نقله إلى الولايات المتحدة من جزر الباهاماس للمحاكمة.