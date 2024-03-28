حكم بسجن مؤسس “إف تي إكس” بانكمان فرايد  25 عاماً

أصدر القاضي لويس كابلان في المحكمة الفيدرالية في مانهاتن، نيويورك، حُكماً على سام بانكمان فرايد، مؤسس منصة العملات المشفرة “إف تي إكس”، بالسجن لمدة 25 عاماً اليوم الخميس، بتهمة الاحتيال والتآمر الهائل الذي قضى على بورصة العملات المشفرة الخاصة به وصندوق التحوط ذي الصلة.

وقال بانكمان فرايد عن زملائه في منصة تداول العملات المشفرة: «لقد بنوا شيئاً جميلاً بالفعل، وقد تخلصت من كل ذلك.. إنه يطاردني كل يوم. وأنا آسف لما حدث في كل مرحلة”.

وقال: «كان من المؤلم رؤية كل هذا يتكشف. العملاء لا يستحقون هذا المستوى من الألم. كنت الرئيس التنفيذي لشركة إف تي إكس وكنت مسؤولاً”.

وواجه سام بانكمان فرايد أقصى عقوبة ممكنة بالسجن لمدة 110 سنوات بموجب إرشادات الأحكام الفيدرالية لمؤامرة الاحتيال الضخمة التي أدت إلى انهيار «إف تي إكس» وصندوق التحوط ذي الصلة، وفق حكم القاضي اليوم الخميس.

وقام القاضي لويس كابلان بتوسيع نطاق المبادئ التوجيهية لإصدار الأحكام على بانكمان فرايد بعد أن وجد أنه حنث باليمين أثناء محاكمته وعرقل العدالة عن عمد.

ووجد القاضي أيضاً أن إجمالي خسارة الاحتيال في «إف تي إكس» تجاوزت 550 مليون دولار. وأشار القاضي كابلان إلى أن أي شيء أكثر من ذلك يعتبر «مجرد مرق»، في إشارة إلى حقيقة أن أي خسارة أخرى لن تزيد الحد الأقصى للإرشادات.

نفى بانكمان فرايد البالغ من العمر 32 عاماً، ارتكاب عمليات احتيال عن عمد، وادعى أنه وإمبراطوريته في مجال العملات المشفرة، كانا ضحايا انكماش السوق في عام 2022.

ورفض القاضي بيان بانكمان فرايد الذي استمر 20 دقيقة، قائلاً إنه لم يكن نادماً حقاً، وركز بدلاً من ذلك على خطورة الجريمة.

وأضاف كابلان: “هناك خطر من أن يكون هذا الرجل في وضع يسمح له بالقيام بشيء سيئ للغاية في المستقبل”، متابعاً أنها “ليست مخاطرة تافهة. ليست مخاطرة تافهة على الإطلاق”. وبالإضافة إلى عقوبة السجن، قال كابلان إن بانكمان فرايد يجب أن يتنازل عن أكثر من 11 مليار دولار.

وفي المحاكمة، قال ممثلو الادعاء إن بانكمان فرايد قام بسحب مليارات الدولارات من البورصة ووجهها إلى صندوق التحوط الشقيق “ألميدا ريسرتش” لإنفاقها على المضاربة، وعلى أكثر من 300 تبرع سياسي، وعقارات باهظة الثمن.