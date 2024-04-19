تنصيف بيتكوين لن يرفع سعرها

على أعتاب حدث “تنصيف” بيتكوين المرتقب، يرى محللو كبريات المؤسسات المالية، مثل جيه بي مورغان ودويتشه بنك، أن تأثير هذا التعديل قد يكون محدودًا على سعر العملة المشفرة، بينما سيكون له تأثير أكثر وضوحًا على مشهد تعدين بيتكوين.

وفقًا للمحللين، فإن حدث التنصيف، الذي يحدث كل أربع سنوات، تم أخذه بالفعل في الاعتبار من قبل السوق، حيث أنه يقلل من معدل مكافآت التعدين لشبكة بيتكوين بمقدار النصف.

وعلى الرغم من أن هذا قد يؤدي إلى انخفاض مؤقت في معدل تجزئة الشبكة، إلا أن المحللين يتوقعون أن تظل أسعار العملة الرقمية الأكثر انتشارًا مدعومة بعوامل أخرى، مثل موافقة صناديق الاستثمار المتداولة في إيثريوم، وتخفيضات أسعار الفائدة من البنك المركزي، والتطورات التنظيمية الإيجابية.

ويرجح محللو جيه بي مورغان أن تستفيد منصات تعدين بيتكوين المدرجة في البورصة بشكل خاص من هذا الحدث، حيث أنها تتمتع بسهولة الوصول إلى التمويل، مما يسمح لها بتوسيع نطاق عملياتها والاستثمار في أجهزة تعدين أكثر كفاءة.

من ناحية أخرى، قد تواجه منصات التعدين غير المدرجة صعوبة أكبر في الاستمرار في العمل، خاصة تلك الموجودة في “مناطق الطاقة المرتفعة التكلفة”.

نتيجة لذلك، يتوقع المحللون أن يؤدي التنصيف إلى “تركز” أكبر في صناعة تعدين العملة الرقمية، مع سيطرة منصات التعدين المدرجة في البورصة على حصة أكبر من السوق.

بشكل عام، يرى محللو جيه بي مورغان ودويتشه بنك أن تأثير “تنصيف” بيتكوين سيكون إيجابيًا على المدى الطويل، حيث أنه يعزز آلية “الانكماش” للعملة المشفرة، ويُحسّن كفاءة عمليات التعدين.