“تنصيف البيتكوين” الرابع.. كيف يتحرك سعر أكبر عملة مشفرة؟

حدث تنصيف البيتكوين، في الساعات الأولى من اليوم السبت، وهو أحد أكثر الأحداث المتوقعة في صناعة العملات المشفرة.

من الآن فصاعدا، ستنتج الشبكة نصف كمية البيتكوين، أي ستنتج 3.125 قطعة نقدية جديدة كل 10 دقائق، بانخفاض عن 6.25، وهذا يُترجم إلى ما يقرب من 30 مليون دولار من العملات المعدنية التي لن يتم تداولها بعد الآن على أساس يومي.

يفضّل المشاركون في السوق التنصيف، لأنه يخفض المعروض من البيتكوين، فإذا ظل الطلب على حاله أو زاد، فسوف يرتفع سعر البيتكوين على الأقل من الناحية النظرية.

يحدث التنصيف كل 4 سنوات تقريبا، وهذا هو التنصيف الرابع لبيتكوين، حيث كانت عمليات التنصيف السابقة مذهلة بالنسبة لسعر العملة المشفرة.

سعر بيتكوين بعد التنصيف

ارتفعت عملة البيتكوين بنسبة 1800% تقريبا في غضون 5 أشهر من التنصيف الأول في نوفمبر/تشرين الثاني 2012، وبنسبة 3000% بعد عام ونصف من التنصيف الثاني في يوليو/تموز 2016.

وكان للتنصيف الثالث في مايو/أيار 2020 تأثير أكثر تواضعا، لكن البيتكوين ارتفعت بنسبة 600% تقريبا في 11 شهرا. لكن التنصف الرابع قد يكون توابعه مختلفة.

بسبب التنصيف، لا يتمكن القائمون بتعدين البيتكوين من بيع نفس القدر من البيتكوين كما كان من قبل لتمويل تكاليفهم التشغيلية.

العرض المتداول للبيتكوين والذي يبلغ حوالي 19.7 مليون قطعة نقدية يعني أن 93% من إجمالي عملات البيتكوين التي ستكون موجودة على الإطلاق قد تم تعدينها بالفعل.

ماذا سيحدث بعد التنصيف الرابع

هناك عوامل أخرى هذه المرة لها تأثير أكبر عندما يتعلق الأمر بزيادة سعر البيتكوين، وهي تشمل 12 مليار دولار من الاستثمارات الجديدة في صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة، وسياسة الاحتياطي الفيدرالي، والصراع الجيوسياسي الذي يدفع المستثمرين إلى الملاذات الآمنة والابتعاد عن الأصول الخطرة، وتعتبر عملة البيتكوين أصلا محفوفا بالمخاطر.

يتم الحفاظ على عملات بيتكوين المشفرة من قبل عمال المناجم، وتتمثل مهمتهم في إضافة كتل جديدة من بيتكوين والتأكد من عدم تلاعب أحد بها.

هذه المهمة ليست سهلة، حيث يحتاج القائمون على عمليات التعدين إلى قوة حسابية لإنشاء كتل جديدة، وكلما زادت قوتهم، زاد احتمال قيامهم بسك كتل جديدة قبل منافسيهم، وكلما زادت طاقة الكمبيوتر التي يتم توصيلها، زادت تكاليف الطاقة.

ولهذا السبب يحصل القائمون بالتعدين على مبلغ معين من البيتكوين، بالإضافة إلى رسوم المعاملات، في كل مرة ينجحون فيها في إنشاء كتلة جديدة.

ولكن لأسباب فلسفية واقتصادية، أراد مبتكر البيتكوين، الاسم المستعار ساتوشي ناكاموتو، أن يكون الحد الأقصى للمعروض من البيتكوين 21 مليون قطعة نقدية.



ما الهدف من عملية التنصيف؟

لذلك تم تصميم عمليات التنصيف لتقليل إنشاء عملة البيتكوين الجديدة بمرور الوقت حتى يتم الوصول إلى هذا الهدف في عام 2140.

لذا فإن كل عملية تنصيف إلى النصف تؤدي إلى خفض كمية البيتكوين التي تتدفق إلى السوق يوميا إلى النصف، مما يؤدي تدريجيا إلى إبطاء التوسع في عرض العملة المشفرة.