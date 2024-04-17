تقرير: تقسيم بيتكوين سيجعلها أندر مرتين من الذهب

أطلقت منصة بايبت Bybit، تقريراً جديداً يُظهر أن تقسيم عملة بيتكوين سيجعلها أندر مرتين من الذهب وذلك بسبب ديناميكيات العرض الحالية للبيتكوين التي لا تترك سوى تسعة أشهر من العرض في منصات التداول. ويُعزى لعملية تنصيف البيتكوين المرتقبة تقليل كمية المعروض من العملة بنسبة 50%، اي زيادة عاملة الندرة على المعروض.

إذ يبلغ الحد الأقصى لعملة بيتكوين 21 مليونًا. تم تعدين ما يقرب من 19 مليون وحدة بيتكوين حتى الآن، وتحدث عملية التنصيف في كل مرة يصل فيها حل 210.000 كتلة. ويؤدي ذلك إلى مضاعفة الوقت بزيادة نصف إضافي للوقت الذي سيستغرقه تعدين 21 مليونًا بيتكوين– كما أنه يميل أيضًا إلى زيادة قيمة البيتكوين. يحدث النصف إلى النصف تقريبًا كل أربع سنوات، ومن المتوقع أن يحدث النصف التالي في وقت ما في 19 أو 20 أبريل تقريبًا، على الرغم من أن هذا قد يتغير. حتى الآن، حدث النصف ثلاث مرات.

تقديرات لما بعد التنصيف

بعد عملية التنصيف، من المتوقع اشتداد الضغط على المعروض من البيتكوين، ووفقاً للتقرير: “بدأت احتياطيات البيتكوين على جميع منصات التداول المركزية بالنفاذ بوتيرة أسرع. فمع بقاء 2 مليون عملة من البيتكوين، وافتراض تدفق يومي قدره 500 مليون دولار إلى صناديق الاستثمار المتداول في البورصة (ETF) للتداول الفوري للبيتكوين، فإن ما يعادل نحو 7,142 عملة بيتكوين ستغادر احتياطات منصات التداول يومياً، مما يشير إلى أن الأمر سيستغرق تسعة أشهر فقط لنفاذ جميع الاحتياطيات المتبقية”.

أكثر ندرة من الذهب

وفقاً للتقرير، ستجعل عملية التنصيف المقبلة عملة بيتكوين نادرة أكثر من الذهب بمعدل الضعف. وأضاف: ” يتم احتساب معدل المخزون إلى التدفق عبر قسمة المعروض المتداول للسلعة على إنتاجها السنوي، للتوصل إلى قياس ندرتها. لذلك فإن معدل المخزون إلى التدفق بالنسبة للبيتكوين يقارب 56 قبل التنصيف القادم، بينما يبلغ معدله بالنسبة للذهب 60. وبعد التنصيف المرتقب في أبريل 2024، من المتوقع أن يتضاعف المعدل بالنسبة للبيتكوين ليصل إلى 112″.

ويتصدر المستثمرون من المؤسسات الساحة عبر الاستعداد لهذا الحدث مسبقاً، لاسيما بعد موافقة الولايات المتحدة رسمياً على إدراج صناديق تداول بيتكوين في البورصات.

يضيف التقرير أن البيتكوين ستصبح أكثر خيارات الاستثمار أماناً حتى بالنسبة لأكثر المستثمرين تمرساً في عالم العملات الرقمية. و ويلفت إلى أن ارتباط السعر بين البيتكوين وبقية العملات المشفرة كان مرتفعاً باستمرار، ويُنظر إلى الاستثمار في البيتكوين أيضاً على أنه العملة المشفرة ذات أدنى معامل بيتا”. وفي هذا السياق، قال بن تشو الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمنصة Bybit: “ترسخ كل عملية تنصيف مكانة البيتكوين الهامة في عالم اليوم، ليس كعملة فحسب، بل كأصل رقمي نادر، أشبه بالذهب الرقمي. لذلك ستبشر عملية التنصيف المقبلة هذا العام بمرحلة جديدة تزداد فيها ندرة البيتكوين، وتجعلها أكثر ندرة من الذهب بمعدل الضعف”.