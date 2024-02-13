تعرف إلى موعد تعويم الجنيه المصري المرتقب

تتوقع وكالة بلومبرغ أن يقوم البنك المركزي المصري، بتعويم الجنيه أي تخفيض قيمة الجنيه مقابل الدولار الأمريكي رسميا قبل بداية شهر رمضان، والذي متوقع أن يبدأ في 11 مارس المقبل، وفق ما جاء في تقرير جديد للوكالة.

وأشار التقرير إلى أن مصر غارقة في أزمة اقتصادية مرهقة تركت سكانها الذين يزيد عددهم عن 105 ملايين نسمة في حالة من عدم اليقين، ولكن هناك شيئا واحدا يبدو مؤكدًا، وهو أن تعويم الجنيه المصري أصبح قريبا.

جولة رئيسية رابعة لتعويم الجنيه المصري

وستكون هذه الخطوة المتوقعة هي الجولة الرابعة الرئيسية من عمليات تعويم الجنيه المصري منذ أوائل عام 2022، وربما الأكبر حتى الآن، إذا تم تنفيذها بشكل صحيح، ما قد يساعد في وضع نهاية لأسوأ أزمة عملة تشهدها البلاد منذ عقود، مما يجذب الاستثمارات الأجنبية إلى الاقتصاد البالغ حجمه 400 مليار دولار.

وتتزايد الحاجة الملحة لمصر على جذب استثمارات أجنبية إلى جانب القروض، نظرا لأنها تواجه احتياجات تمويلية إجمالية تقدرها مجموعة غولدمان ساكس بنحو 25 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة.

لكن توقيت القيام بعملية “تعويم الجنيه” المصري، يعتمد على مجموعة من القضايا الخارجية والمحلية، مع قلق السلطات من التأثير الذي قد يخلفه ارتفاع التضخم المصاحب على السكان الذين يعانون بالفعل.

كيف يمكن معرفة موعد “تعويم الجنيه” التالي؟

وأوردت الوكالة مجموعة من المؤشرات التي ينبغي مراقبتها لتحديد موعد “تعويم الجنيه” المرتقب، وهي الفجوة بين سعري الصرف في السوق الرسمية، والموازية، وارتفاع أسعار الفائدة، والتقدم المحرز في برنامج الطروحات الحكومية، والإشارات الصادرة عن مسؤولي صندوق النقد الدولي.

فيما يلي 4 مؤشرات رئيسية يجب مراقبتها:

1- تضييق الفجوة بين سعر الصرف الموازي والرسمي

في وقت سابق من فبراير، بلغ الجنيه المصري مستوى قياسيا لأكثر من 70 جنيهًا للدولار في السوق السوداء، لكن مع حملة التضييق على تعاملات السوق السوداء، والتي أجبرت العديد من التجار غير الشرعيين على إغلاق عملياتهم، يتراوح المعدل الآن عند 65 جنيها.

ورغم أن سعر الدولار في السوق السوداء لا يزال حوالي ضعف سعر الصرف الرسمي الذي يبلغ حوالي 30.9، فإن المزيد من تقليل هذه الفجوة سيجعل من السهل “تعويم الجنيه” المصري.

ويشير سوق المشتقات، الذي يستخدم للتحوط من المخاطر والمضاربة، إلى انخفاض حاد في قيمة العملة المصرية في المستقبل حتى مع قيام التجار بتقليص الرهانات على انخفاض العملة المصرية.

وانخفضت العقود الآجلة غير القابلة للتسليم على الجنيه بشكل طفيف من مستوى قياسي مرتفع.

وقالا آنا فريدمان، وأوليفر هارفي، الاستراتيجيان في دويتشه بنك، في مذكرة: “من المرجح أن تتحرك السلطات بحذر في ضوء الخلفية الخارجية غير المؤكدة والمتقلبة”.

2 – أدلة من صندوق النقد الدولي

يحث صندوق النقد الدولي، مصر منذ أشهر على تحرير سعر صرف عملتها، خاصة وأنها عامل رئيسي في المحادثات بشأن اتفاق جديد موسع مع الصندوق، والشركاء قد يضمن تمويلا للقاهرة بنحو 10 مليارات دولار.

وهذا الشهر، قالت مديرة صندوق النقد كريستالينا جورجييفا، إن الصندوق ومصر كانا في “المرحلة الأخيرة” نحو التوصل إلى اتفاق ووصفت العمل مع مصر بأنه “أولوية قصوى بالنسبة لصندوق النقد الدولي”، وهو ما يمثل جزءا من الإشارات المتعلقة بتوقيت تخفيض قيمة العملة.

3- رفع أسعار الفائدة

وتقوم الحكومة المصرية في العادة بإضعاف عملتها بالتزامن مع تشديد السياسة النقدية، وهي خطوة تسعى إلى كبح الطلب المحلي، وجذب الاستثمار في الأصول المحلية من خلال جعل العوائد أكثر ربحية.

وزاد المركزي سعر الفائدة القياسي في نفس اليوم الذي قام فيه بتخفيض الجنيه مرتين في عام 2022، وقام بزيادة كبيرة قبل أقل من أسبوعين من آخر تخفيض.

ورفعت السلطات في الأول من فبراير سعر الفائدة على الودائع للمرة الأولى منذ أغسطس إلى 21.25%.

4 – الصفقات الكبيرة ضمن برنامج الطروحات

طرحت مصر أكثر من 20 مشروعا مملوكا للدولة، تتضمن بنوك، ومحطات توليد الكهرباء ومحطات الوقود، سعياً لتأمين الاحتياطيات الأجنبية.

وانتعشت المبيعات بعد بداية بطيئة، حيث أعلنت مصر عن أكثر من ملياري دولار في النصف الثاني من عام 2023.

ومن المتوقع أن يمنح عودة برنامج الطروحات الحكومية نشاطه السلطات القوة المالية اللازمة لخفض الجنيه دون التعرض لخطر متزايد.

لكن خبراء بنك باركليز يتساءلون عما إذا كان الجدول الزمني المطول المحتمل لأي صفقة من شأنه أن “يحقق فوائد فورية” لمصر.

هل يحدث تعويم الجنيه قبل رمضان؟

إحدى العثرات في التوقيت تأتي في شكل شهر رمضان المبارك، والذي من المقرر أن يبدأ هذا العام في 11 مارس تقريبًا، وقد يشكل موعدًا نهائيًا غير رسمي لخفض قيمة العملة قبل ذلك، لكن من غير المرجح أن ينتظر المركزي المصري حتى ذلك الوقت.

ربما تقوم الحكومة، حاليا بإعداد السكان لارتفاع التضخم، حيث أعلنت الأربعاء الماضي زيادة الحد الأدنى لأجور موظفي الدولة بنسبة 50% اعتبارا من مارس المقبل، ضمن حزمة حماية اجتماعية أوسع تقول السلطات إنها تبلغ قيمتها نحو 180 مليار جنيه إسترليني (5.8 مليار دولار)، على الرغم من أنها لم تحدد إطارًا زمنيًا.

وقال فاروق سوسة، الخبير الاقتصادي في بنك جولدمان ساكس، إنه من المحتمل أن تسمح مصر بقدر أكبر من المرونة في الجنيه مع الاستمرار في “إدارة سعر الصرف الرسمي في المستقبل المنظور”.