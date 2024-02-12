تعدين بيتكوين يستهلك طاقة في عام واحد أكثر من مصر

تضاعف استهلاك الطاقة الهائل بالفعل لعملية سك العملات المعدنية الجديدة لعملة بيتكوين المشفرة على مدار عام 2023 على خلفية الأسعار القوية.

تقع الولايات المتحدة، وهي واحدة من أكبر مراكز تعدين العملات المشفرة في العالم، في قلب عاصفة شديدة بشأن التحكم في استهلاك الطاقة والانبعاثات المرتبطة بالعملة المشفرة، لكن تنظيمها لن يكون سهلا.

وبحلول نهاية العام الماضي، زاد استهلاك الطاقة العالمي من تعدين البيتكوين بنسبة 101% منذ الأول من يناير/كانون الثاني، ليصل إلى 141.2 تيراواط في الساعة، وفقًا لبيانات من Digiconomist. كل هذا يصل إلى بصمة كربونية تبلغ 78.7 مليون طن متري من ثاني أكسيد الكربون سنويا.

تعدين بيتكوين ملوث رئيسي للبيئة

ولوضع ذلك في الاعتبار، فإن تعدين البيتكوين يستهلك الآن قدرا كبيرا من الطاقة في عام واحد مثل أستراليا وأكثر من مصر، التي يبلغ عدد سكانها 110 ملايين نسمة، وتنبعث منها ثاني أكسيد الكربون أكثر من عمان.

تأتي آثار الطاقة والكربون الضخمة التي تنتجها عملة البيتكوين نتيجة لعملية التعدين الفريدة للعملة المشفرة.

تعتمد بيتكوين على “دفتر الأستاذ العام” المدعوم من “بلوكتشين” لإبقاء المعاملات مجهولة المصدر وآمنة وقابلة للمصادقة.

ولتحقيق ذلك، يتطلب كل إدخال جديد في “دفتر الأستاذ” حلا معقدا للمشكلات الحسابية يُعرف باسم “إثبات العمل” والذي يعتمد على التجربة والخطأ أي توصيل حلول عشوائية ومعرفة ما إذا كانت مناسبة أم لا.

“عامل المنجم” الذي يحل كل لغز فريد بشكل أسرع يتلقى عملة بيتكوين مسكوكة حديثا. وهذا يعني أن القائمين بالتعدين الذين يستخدمون أجهزة كمبيوتر فائقة القوة قادرة على القيام بهذا العمل بشكل أسرع يتمتعون بميزة رئيسية.

تعدين عملة واحدة يستغرق 10 دقائق

مع تضخم أسعار البيتكوين، يتنافس عدد متزايد من القائمين بالتعدين على حل هذه الألغاز في الوقت الفعلي. ولكن إذا أدى المزيد من عمال المناجم إلى إنشاء المزيد من عملات البيتكوين في كثير من الأحيان، فسوف يفيض السوق وستنخفض أسعار العملات. ولمنع حدوث ذلك، يصبح حل إثبات العمل أكثر صعوبة مع كل لغز، مما يعني أن تعدين عملة بيتكوين واحدة يجب أن يستغرق دائما 10 دقائق.

والنتيجة هي نفس الكمية من البيتكوين التي يتم إنتاجها كما هو الحال دائما، ولكن مع بصمة طاقة متزايدة إلى الأبد.

في عام 2009، كان يمكن تعدين البيتكوين باستخدام ما يعادل بضع ثوان فقط من الكهرباء المنزلية، بينما في السنوات الأخيرة، سيتعين استخدام ما يعادل 9 سنوات تقريبا. ونتيجة لذلك، يمتلك العديد من عمال المناجم مستودعات كاملة من أجهزة الكمبيوتر العملاقة التي تعمل 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع.

أكبر سوق لتعدين العملات المشفرة

وتتحمل بعض البلدان والمناطق في العالم عبء استهلاك الطاقة هذا أكثر من غيرها، حيث اعتادت الصين أن تكون مركزا قويا لعمليات تعدين البيتكوين، لكن بكين حظرت البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى في عام 2021. ونتيجة لذلك، نقل العديد من القائمين بتعدين البيتكوين عملياتهم إلى الولايات المتحدة، في ظل موارد الطاقة الوفيرة والقيود القانونية المتساهلة نسبيا.

في غضون سنوات قليلة فقط، ارتفعت حصة الولايات المتحدة في تعدين العملات المشفرة العالمية من 3.5% إلى 38%، مما يجعل الولايات المتحدة أكبر سوق لتعدين العملات المشفرة.

وفي هذه العملية، أدى ازدهار البيتكوين إلى الضغط على الشبكات المحلية، ورفع فواتير الكهرباء للسكان القريبين، والحفاظ على تشغيل محطات الوقود الأحفوري التي كانت متوقفة عن العمل، وفقا لتقارير حديثة من غريست. لكن من الصعب للغاية تحديد الأرقام الدقيقة حول من يقوم بالتعدين وأين، وكم الطاقة التي تستخدمها كل عملية بالضبط؟

محاولة أمريكية للسيطرة

والآن، تحاول الولايات المتحدة السيطرة على الوضع، الخطوة الأولى، هي محاولة فهم مقدار الطاقة التي يستهلكها عمال مناجم البيتكوين على الأراضي الأمريكية.

في الأسبوع الماضي، أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أنها ستبدأ في جمع بيانات استخدام الطاقة من أكثر من 130 “منقبا تجاريا محددا للعملات المشفرة” يعملون في الولايات المتحدة.

وقالت إدارة معلومات الطاقة في تقرير جديد: “مع زيادة تعدين العملات المشفرة في الولايات المتحدة، تزايدت المخاوف بشأن طبيعة الأعمال كثيفة الاستهلاك للطاقة وتأثيراتها على صناعة الطاقة الكهربائية الأمريكية”.

وأضاف التقرير: “تشمل المخاوف التي تم التعبير عنها لتقييم الأثر البيئي الضغوط على شبكة الكهرباء خلال فترات ذروة الطلب، واحتمال ارتفاع أسعار الكهرباء، فضلا عن التأثيرات على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة”.

ولكن بعيدا عن حساب آثار الطاقة الناتجة عن عمليات التعدين على نطاق تجاري في الولايات المتحدة، فإن إجراء تغيير فعلي لهذه الأرقام سيكون معركة شاقة. وكانت الجهود السابقة لتنظيم الصناعة مثيرة للضحك، ونبعت في الغالب من توصيات ومناشدات لعمال المناجم للحصول على طاقتهم من مصادر أكثر نظافة واستدامة.

يكاد يكون من المؤكد أن مثل هذه التوجيهات ستلقى آذانا صماء، نظرا لأن الكثير من جاذبية عالم العملات المشفرة هو الافتقار التام للحوكمة والرقابة.

لاحظت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) في عام 2021، أنه “إذا كان هناك أي شيء يمثل رأسمالية السوق الحرة في أكثر أشكالها عارية، فهي بيتكوين، مما يجعل الجهود المبذولة لتعزيز معايير الاستدامة الطوعية غريبة بعض الشيء”.