تراجع حاد لبيتكوين والعملات المشفرة

انخفضت عملة البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى بشكل حاد اليوم الخميس، ويبدو أن الأصول الرقمية تقترب الآن من مستويات دعم مهمة متعددة.

وانخفضت أكبر عملة مشفرة بنسبة 3.13% بواقع 1884 دولاراً إلى 57749 دولاراً. وقد وصلت البيتكوين إلى مستوى قياسي بالقرب من 74000 دولار في منتصف آذار / مارس وسط زيادة في الاهتمام من الصناديق الفورية الجديدة المتداولة في البورصة، لكن سعره انخفض منذ ذلك الحين.

وقال أليكس كوبسيكيفيتش محلل السوق لدى “إف إكس برو” إن “الانخفاض إلى ما دون 58 ألف دولار سوف يكبح الاتجاه الصعودي، ويكسر منطقة الدعم المركزة عند مستوى 61.8% (60.3 ألف دولار)، والمتوسط ​​المتحرك لمدة 200 يوم (58.3 ألف دولار) والقاع السابق (58.2 ألف دولار). وفي هذه الحالة، يمكن أن نشهد انخفاض سعر بيتكوين إلى 51 ألف دولار مع عواقب مثيرة للقلق على سوق العملات المشفرة “.

وانخفضت عملة إيثريوم، ثاني أكبر عملة مشفرة، بنسبة 4.19% بواقع 136 دولاراً إلى 3119 دولاراً، لكنها ارتفعت بأكثر من 60% خلال الأشهر الـ 12 الماضية.

وقد وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصة مؤخراً على تغييرات مهمة في القواعد للسماح بتداول صناديق الإيثريوم الفورية المتداولة في البورصة.

وقال رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، غاري غينسلر، لأعضاء مجلس الشيوخ في جلسة استماع حديثة حول الميزانية، إن الموافقات النهائية لصناديق الاستثمار المتداولة يجب أن تأتي هذا الصيف.