ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

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مصر، القبض على تاجر عملات إفتراضية

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

ألقت السلطات المصرية القبض على شخص يتاجر في العملات الإفتراضية، وعُثر بحوزته على 106 اجهزة تعدين العملات الإفتراضية وجهاز كمبيوتر، وجهاز حاسب آلي “لاب توب”، وبمواجهته أقر بنشاطه و بالتهم المنسوبة اليه.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ان المتهم “له معلومات جنائية”، وهو مقيم بمحافظة الإسكندرية، ويقوم بممارسة نشاطه الإجرامي المخالف للقانون بالمدينة.

وتبين محاولته غسل تلك الأموال المكتسبة من تجارته عن طريق شراء السيارات و إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.  

وقدرت مبالغ الغسل التي قام بها المذكور من تجارته بـ 3 مليون جنيه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. 

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