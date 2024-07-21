فريق التحرير by فريق التحرير

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بيتكوين تواصل صعودها وتقود العملات المشفرة نحو آفاق جديدة

تصدرت بيتكوين، العملة الرقمية الأكثر شهرة، المشهد مرة أخرى هذا الأسبوع، حيث ارتفع سعرها بأكثر من 11% خلال الأيام السبعة الماضية، ليصل إلى ما فوق 67 ألف دولار.

فريق التحرير by فريق التحرير

واصلت العملات المشفرة ارتفاعها هذا الأسبوع، مدفوعة بمزيج من العوامل الإيجابية، تأتي في مقدمتها التدفقات القوية نحو صناديق تداول بيتكوين وصناديق الإيثر المتوقعة.

بيتكوين تُهيمن على الارتفاع

وبلغت القيمة السوقية الإجمالية لبيتكوين 1.322 تريليون دولار، مما يعكس الثقة المتزايدة في مستقبل هذه العملة.

سجلت صناديق تداول بيتكوين تدفقات إيجابية قدرت بـ 383 مليون دولار يوم الجمعة الماضي، لتكون ثاني أعلى تدفقات خلال الشهر الجاري.

بيتكوين تواصل صعودها وتقود العملات المشفرة نحو آفاق جديدة

وتُعزى هذه التدفقات إلى تزايد إقبال المستثمرين على الأصول الرقمية، مدفوعين بتوقعات بارتفاع قيمة بيتكوين على المدى الطويل.

الإيثر تستعد للانضمام إلى صناديق التداول

يُنتظر بفارغ الصبر إدراج صناديق تداول الإيثر في البورصات يوم الثلاثاء المقبل، مما يُعد خطوة هامة في تطوّر سوق العملات المشفرة.

وقد أعلنت 5 صناديق استثمارية بالفعل عن رسومها لتداول هذه الصناديق، ممّا يشير إلى اهتمام كبير من قبل المؤسسات المالية بهذا المجال.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...