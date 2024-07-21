بيتكوين تواصل صعودها وتقود العملات المشفرة نحو آفاق جديدة

واصلت العملات المشفرة ارتفاعها هذا الأسبوع، مدفوعة بمزيج من العوامل الإيجابية، تأتي في مقدمتها التدفقات القوية نحو صناديق تداول بيتكوين وصناديق الإيثر المتوقعة.

بيتكوين تُهيمن على الارتفاع

وبلغت القيمة السوقية الإجمالية لبيتكوين 1.322 تريليون دولار، مما يعكس الثقة المتزايدة في مستقبل هذه العملة.

سجلت صناديق تداول بيتكوين تدفقات إيجابية قدرت بـ 383 مليون دولار يوم الجمعة الماضي، لتكون ثاني أعلى تدفقات خلال الشهر الجاري.

وتُعزى هذه التدفقات إلى تزايد إقبال المستثمرين على الأصول الرقمية، مدفوعين بتوقعات بارتفاع قيمة بيتكوين على المدى الطويل.

الإيثر تستعد للانضمام إلى صناديق التداول

يُنتظر بفارغ الصبر إدراج صناديق تداول الإيثر في البورصات يوم الثلاثاء المقبل، مما يُعد خطوة هامة في تطوّر سوق العملات المشفرة.

وقد أعلنت 5 صناديق استثمارية بالفعل عن رسومها لتداول هذه الصناديق، ممّا يشير إلى اهتمام كبير من قبل المؤسسات المالية بهذا المجال.