عملة رقمية سعرها يقفز بمعدل أسرع من بيتكوين منذ بداية 2024

وصلت عملة إيثريوم المشفرة، وهي ثاني أكبر عملة رقمية بعد بيتكوين، إلى مستوى 3 آلاف دولار للمرة الأولى منذ أبريل 2022 يوم الأربعاء الماضي.

ويعود ذلك إلى تنامي توقعات المستثمرين بالموافقة على إطلاق صناديق الاستثمار المتداولة لعملة إيثريوم.

إيثريوم تقفز بنسبة أعلى من بيتكوين

ومنذ بداية العام، ارتفعت إيثريوم بنسبة 30٪ مقابل تقدم بيتكوين بنسبة 22٪، وهو عكس ما حدث في عام 2023.

وارتفعت الأثير بنسبة 1.5٪ ليتم تداولها بالقرب من 3000 دولار اعتبارًا من الساعة 7:44 صباحًا يوم الخميس في سنغافورة – بالقرب من أعلى مستوى منذ أبريل 2022 – بينما ارتفعت عملة البيتكوين لنحو 52000 دولار، حسبما ذكرت بلومبرغ.

تواصل المكاسب ومستقبل العملات المشفرة

في 11 يناير الماضي، وافق المنظمون الأمريكيون الحذرون على إطلاق أول صناديق استثمار فورية للبيتكوين في البلاد.. وقد اجتذبت مجموعة المحافظ العشرة تدفقًا صافيًا قدره 5.2 مليار دولار منذ إطلاقها.

لكن المحللون منقسمون حول ما إذا كانت الموافقة على إطلاق صناديق الاستثمار المتداولة لعملة bitcoin في يناير سيمهد الطريق أمام العملات المشفرة الأخرى لتحذو حذوها، إذ أشار بعض المحللين إلى شكوك في أن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ستمنح الموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة لعملة إيثريوم.

“أتوقع أن تستمر إيثريوم في التفوق على bitcoin في الأشهر المقبلة، على الأقل حتى أبريل، أومايو المقبل، مع اقتراب الموافقة المحتملة لإطلاق صناديق الاستثمار المتداولة لعمة إيثريوم”، حسبما نقلت بلومبرغ عن ستيفان فون هاينيش، مدير المبيعات بمنصة الأصول الرقمية “أو إس إل”.