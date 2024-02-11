بيتكوين على عرش “العوائد” في 2023.. تفوقت على الأصول الرئيسية

انتهى شتاء العملات المشفرة أخيرا في عام 2023، حيث ارتفعت عملة البيتكوين بنسبة 156% على مدار العام.

لم تتفوق العملة المشفرة في الأداء على جميع فئات الأصول الرئيسية فحسب، بل شهدت أفضل عام لها منذ عام 2020.

وقد أدت عدة عوامل إلى ارتفاع الأسعار، بما في ذلك الترقب لإطلاق 11 صندوقا متداولا للبيتكوين، مما سيجعل العملات المشفرة في متناول قاعدة أوسع من المستثمرين.

لماذا صعدت عملة البيتكوين؟

باعتبارها أصلا محفوفا بالمخاطر، قفزت قيمة عملة البيتكوين نظرا للآمال بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة في عام 2024.

زادت المشاعر الإيجابية أيضا في الفترة التي سبقت حدث النصف في عام 2024، والذي يحدث كل 4 سنوات.

النصف هو العملية التي يتم فيها تخفيض مكافأة تعدين البيتكوين إلى النصف، مما يعني أن القائمين بالتعدين يحصلون على مكافآت أقل بنسبة 50% للتحقق من المعاملات.

وهذا بدوره يقلل من معدل نمو المعروض النقدي، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار إذا ظل الطلب مرتفعا.

وبالمقارنة، حقق مؤشر ستاندرد أند بورز 500 عوائد بنسبة 25% في عام 2023، مرتفعًا عن متوسطه التاريخي البالغ 11.5%، بينما شهدت السندات الأمريكية عوائد بنسبة 5%.

كيفية أداء عملة البيتكوين منذ عام 2013

في المتوسط، حققت بيتكوين عائدات بنسبة 671% سنويا، وكانت أقوى العوائد في عام 2013 عندما ارتفعت بنسبة تزيد عن 5000%، حيث ارتفعت من 13 دولارا إلى 1100 دولار.

بين عامي 2017 و2019، شهدت عملة البيتكوين ارتفاعا مثيرا للإعجاب آخر حيث ارتفعت الأسعار إلى 20000 دولار حيث أصبحت معروفة أكثر لدى الجمهور الأوسع.

وفي الوقت نفسه، دخلت موجة من العملات المشفرة إلى السوق. وفي وقت لاحق، في عام 2021، وصلت عملة البيتكوين إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 64899 دولارا، حيث انطلقت في فئة أصول بقيمة تريليون دولار.

لا أحد يخمن ما إذا كانت عملة البيتكوين ستستمر في الارتفاع أم لا، ولكن هناك العديد من العوامل تبدو واعدة نظرا للموافقات التنظيمية الجديدة لصناديق الاستثمار المتداولة، والتيسير النقدي المحتمل، وحدث النصف القادم في أبريل/نيسان 2024.