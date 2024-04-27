هروب رؤوس الأموال من الصين يدفع “بيتكوين” نحو طفرة جديدة

يشهد الاقتصاد الصيني موجة هروب غير مسبوقة لرؤوس الأموال، وسط توقعات بأن تتجه هذه الأموال نحو العملات الرقمية المشفرة، مما قد يؤدي إلى طفرة جديدة في أسعار “بيتكوين”.

تدفقات قياسية

أشار تقرير نشره موقع “أويل برايس” إلى أن تدفقات العملات الأجنبية إلى خارج الصين وصلت في أكتوبر الماضي إلى مستوى هائل بلغ 75 مليار دولار، وهو أكبر تدفق شهري خارج البلاد منذ عام 2015. وتستمر هذه المستويات في الارتفاع.

أسباب هروب الأموال

يُعزى هروب رؤوس الأموال إلى فروق أسعار الفائدة بين الصين والولايات المتحدة، والتي أدت إلى انخفاض مستمر في قيمة العملة الصينية وزيادة ضغوط التدفقات الخارجة.

“بيتكوين” المستفيد

مع ازدياد هروب رؤوس الأموال، ارتفع سعر “بيتكوين”، وهي العملة الرقمية المفضلة لدى الصينيين للتحايل على قيود رأس المال في البلاد. ويُرجح أن “الجدار الضخم من رأس المال الخامل في الصين” هو المحرك الرئيسي لارتفاعات “بيتكوين” الأخيرة.

توقعات طفرة جديدة

يتوقع تقرير “أويل برايس” موجة جديدة من ارتفاع “بيتكوين” خلال الشهور المقبلة، مدفوعة بهروب رؤوس الأموال الصينية.

مؤشرات متضاربة

على الرغم من توقعات الطفرة، تشير البيانات إلى أن الاحتياطيات الصينية المبلغ عنها تبلغ حالياً 3.246 تريليون دولار، وهي قريبة من أعلى مستوى في السنوات الأربع الماضية، كما أن التدفقات الشهرية مستقرة للغاية.

وأشار التقرير، إلى أن زادت صافي التدفقات النقدية الخارجة من الصين بشكل ملحوظ في مارس الماضي، لتصل إلى 39 مليار دولار أمريكي، مسجلةً أسرع وتيرة للتدفقات الخارجة منذ سبتمبر الماضي، بعد أن كانت 11 مليار دولار في فبراير.

في ظلّ تسارع تدفقات العملات الأجنبية خارج الصين، ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل اليوان الصيني بشكلٍ ملحوظٍ خلال شهر مارس، بينما وصلت عملة البيتكوين إلى أعلى مستوى لها عند تجاوزها 70 ألف دولار.