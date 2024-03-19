ستاندرد تشارترد: بيتكوين ستصل إلى 250 ألف دولار في 2025

رفع بنك ستاندرد تشارترد توقعاته لسعر عملة بيتكوين بنهاية عام 2024 إلى 150 ألف دولار، من توقعات سابقة بـ 100 ألف دولار.

وتوقع البنك أيضاً أن تصل بيتكوين إلى أعلى مستوى لها في هذه الدورة الصعودية عند 250 ألف دولار العام المقبل قبل أن تستقر عند حوالي 200 ألف دولار بنهاية عام 2025.

استند تحليل البنك إلى مقارنة سعر الذهب بعد طرح صناديق الذهب المتداولة في البورصة (ETFs) في الولايات المتحدة والارتباط بين تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة وسعر البيتكوين.

وبدأ تداول صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية في الولايات المتحدة في كانون الثاني/يناير، مما قد يؤثر بشكل إيجابي على سعر العملة.

وذكر البنك في مذكرة استثمارية أن القياس بالذهب من حيث تأثير صناديق الاستثمار المتداولة ومزيج المحفظة الأمثل يظل نقطة انطلاق جيدة لتقدير مستوى سعر بيتكوين “الصحيح” على المدى المتوسط.

وأضاف أنه إذا وصلت تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة إلى تقديراته المتوسطة البالغة 75 مليار دولار، أو إذا اشترى مديرو الاحتياطيات بيتكوين، فإن هناك فرصة جيدة لتجاوز مستوى 250 ألف دولار في مرحلة ما في عام 2025.

توقع البنك أيضاً أن توافق لجنة الأوراق المالية والبورصة على صندوق استثمار متداول للإيثريوم في 23 أيار/مايو، مما قد يؤدي إلى تدفقات داخلة تصل إلى 45 مليار دولار في أول 12 شهراً وتدفع إيثريوم للوصل إلى حوالي 8000 دولار بحلول نهاية عام 2024.

وخلص البنك إلى أن نسبة سعر إيثريوم إلى بيتكوين سترتفع مرة أخرى إلى مستوى 7% الذي كان سائداً خلال معظم الفترة 2021-2022.

وقال بنك ستاندرد تشارترد في مذكرة منفصلة: “بالنظر إلى مستوى سعر بيتكوين المقدر لدينا والذي يبلغ 200 ألف دولار أميركي في نهاية عام 2025، فإن ذلك يعني أن سعر إيثريوم يبلغ 14 ألف دولار أميركي”.