بيتكوين تُحطم الرقم القياسي وتُسجل 69210 دولارًا

بلغت عملة بيتكوين رقمًا قياسيًا جديدًا اليوم الثلاثاء، حيث وصلت إلى 69210 دولار، مدعومةً بتدفق الأموال على صناديقها المتداولة في البورصة بالولايات المتحدة.

ووفقاً لوكالة “بلومبرغ” فإن السعر الأعلى السابق للبيتكوين كان عند 68,991.85 دولارًا مقابل الوحدة من العملة المشفرة في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2021.

بلغت مكاسب بيتكوين منذ مطلع العام حوالي 62%، متفوقة على أداء الأسهم العالمية، لتعزز انتشار التفاؤل عبر سوق الأصول الرقمية.

وبحسب شبكة “CNBC” الأميركية، قال أليكس ثورن، رئيس قسم الأبحاث في شركة “غالاكسي ديجيتال” إن “استعادة البيتكوين لأعلى مستوياتها على الإطلاق يظهر مرة أخرى أنها لن تختفي أبدًا”.

من جانبها، قالت كلارا ميدالي، مديرة الأبحاث في مزود بيانات العملات المشفرة كايكو، إن الرقم القياسي الجديد “يُظهر قدرة العملات المشفرة الرائعة على الارتداد والاستمرار في المثابرة على الرغم من الرياح المعاكسة الكبيرة”.