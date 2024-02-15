بيتكوين تواصل صعودها وتتجاوز 52 ألف دولار

واصلت عملة بيتكوين المشفرة ارتفاعاتها القوية اليوم، حيث تجاوزت مستوى 52 ألف دولار، وهو أعلى مستوى لها منذ أكثر من عامين.

وبهذه الارتفاعات، تكون العملة قد زادت مكاسبها منذ بداية العام على 22%.

القيمة السوقية لبيتكوين تتجاوز تريليون دولار

أدى هذا الارتفاع إلى زيادة القيمة السوقية لأكبر عملة مشفرة إلى أكثر من تريليون دولار، ما يمثل دفعة قوية للسوق بأكملها.

وارتفعت القيمة السوقية للأصول الرقمية جميعا لتتجاوز تريليوني دولار لأول مرة منذ نيسان/أبريل 2022، مما يشير إلى عودة الثقة إلى هذا القطاع.

عوامل متعددة تدعم صعود بيتكوين

تعود هذه الارتفاعات القوية إلى مزيج من العوامل، أهمها:

موافقة الولايات المتحدة على صناديق متداولة في البورصة : هذه الخطوة، التي طال انتظارها، ستمنح المستثمرين العاديين إمكانية الوصول إلى العملة المشفرة بشكل أسهل وأكثر قانونية. حتى الآن، اجتذبت صناديق الاستثمار المتداولة ما يزيد عن 9 مليارات دولار، مما يدل على اهتمام كبير من قبل المستثمرين.

:

زيادة شهية المستثمرين نحو الاستثمارات عالية المخاطر : مع توقع خفض أسعار الفائدة على الدولار الأميركي خلال النصف الثاني من عام 2024، يبحث المستثمرون عن أصول ذات عوائد مرتفعة، مثل العملات المشفرة.

:

تنصيف بيتكوين : في نيسانأبريل المقبل، ستُجرى عملية “تنصيف” التي تجري كل أربع سنوات. تخفض هذه العملية قيمة العائدات لمعدّني بيتكوين، مما يؤدي إلى خفض كمية العملة المشفرة المتاحة للبيع. تاريخياً، أدى هذا الحدث إلى ارتفاع أسعار العملة.

:

توقعات متفائلة لعام 2024:

يتوقع العديد من الخبراء أن تواصل بيتكوين ارتفاعها خلال العام الحالي. أظهر مسح أجراه موقع Finder أن متوسط سعر بيتكوين قد يصل إلى 87875 دولارا في 2024.

مخاطر السوق

على الرغم من التوقعات المتفائلة، لا تزال هناك مخاطر مرتبطة بسوق العملات المشفرة. فقد تعرضت هذه الصناعة إلى عدة ضربات منذ عام 2022، بما في ذلك انهيار بنوك إقراض العملات المشفرة ومنصات مثل Celsius وFTX.

نصائح للمستثمرين

يُنصح المستثمرون بإجراء أبحاثهم الخاصة قبل الاستثمار في العملات المشفرة، وفهم المخاطر المرتبطة بهذا السوق. كما يجب عليهم تنويع استثماراتهم وعدم الاعتماد على العملات المشفرة كمصدر وحيد للدخل.

ملاحظات

لا تزال بيتكوين بعيدة عن قيمتها التاريخية المسجلة في نوفمبر 2021، البالغة قرابة 68 ألف دولار.

تعرضت صناعة العملات المشفرة إلى عدة ضربات منذ 2022.

على الرغم من التوقعات المتفائلة، إلا أن هناك تحذيرات من مخاطر السوق.