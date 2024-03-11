ضوء أخضر من لندن يرفع بيتكوين إلى أكثر من 72 ألف دولار

شهدت أسعار بيتكوين ارتفاعًا قياسيًا جديدًا يوم الاثنين لتتجاوز حاجز 72 ألف دولار أميركي، وذلك بعد أن أعلنت الجهة البريطانية الرقابية المالية أنها ستسمح للبورصات بإدراج المنتجات المتداولة في البورصة المرتبطة بالعملات المشفرة لأول مرة.

وتأتي هذه الارتفاعات القياسية وسط مكاسب متواصلة لليوم السادس على التوالي، وزيادة إجمالية منذ بداية العام الحالي لما يفوق 70%.

وأصدرت سلطة السلوك المالي اليوم الاثنين إشعارًا تفيد بأنها لن تعترض على طلبات من بورصات الاستثمار المعترف بها لإنشاء شريحة سوق مدرجة في المملكة المتحدة لصكوك الاستثمار المتداولة المدعومة بالعملات المشفرة (ETNs).

وارتفع سعر بيتكوين بأكثر من 3% ليصل إلى 72211.51 دولارًا حوالي الساعة 6:50 صباحًا بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة، مسجلاً أعلى مستوى قياسي جديد. ومنذ ذلك الحين تراجع قليلاً وعاد إلى ما دون 71530.13 دولارًا اعتبارًا من الساعة 7:15 صباحًا.

ويُعزى هذا الارتفاع الاستثنائي إلى التدفقات النقدية الضخمة التي دخلت إلى صناديق العملة المتداولة في البورصة الأميركية. حيث أدى تزايد اهتمام المستثمرين المؤسسيين بالعملات المشفرة إلى ضخّ أموال جديدة في هذا القطاع، مما ساهم في ارتفاع أسعار العملات الرقمية بشكل عام.

ولم تقتصر الزيادة على بيتكوين فقط، بل شملت أيضاً العملات المشفرة الأصغر حجماً مثل إيثريوم وسولانا وأفلانش.

وتجاوزت الإيثريوم مستوى 4000 دولار للمرة الأولى على الإطلاق، حيث ارتفعت بأكثر من 2% إلى 4041.23 دولارًا أمريكيًا.

وقالت بورصة لندن للأوراق المالية في بيان لها إنها ستقبل طلبات إدراج صكوك الاستثمار المتداولة بالبيتكوين والإيثيريوم اعتبارًا من الربع الثاني من هذا العام.

وأوضحت سلطة السلوك المالي أنه لا يمكن إلا للمستثمرين المحترفين شراء صكوك الاستثمار المتداولة بالعملات المشفرة.

ولا تسمح المملكة المتحدة حاليًا للمستثمرين الأفراد بشراء صكوك الاستثمار المتداولة أو المشتقات المرتبطة بالعملات المشفرة، حيث تقول إنها شديدة الخطورة على المستهلكين.

وأكدت سلطة السلوك المالي أنها لا تزال تعتقد بأن صكوك الاستثمار المتداولة بالعملات المشفرة والمشتقات المرتبطة بالعملات المشفرة غير مناسبة للمستثمرين الأفراد بسبب الضرر الذي تلحقه بهم.

وأشارت إلى أنه “نتيجة لذلك، يظل الحظر المفروض على بيع صكوك الاستثمار المتداولة بالعملات المشفرة (والمشتقات المرتبطة بالعملات المشفرة) للمستثمرين الأفراد ساري المفعول”.

وأضافت سلطة السلوك المالي أنها “تواصل تذكير الناس بأن الأصول المشفرة عالية المخاطر وغير منظمة إلى حد كبير. أولئك الذين يستثمرون يجب أن يكونوا مستعدين لإخفاء كل أموالهم”.

وتأتي هذه الخطوة من المنظمين في المملكة المتحدة بعد أن وافق نظراؤهم في الولايات المتحدة على أول صناديق استثمار متداولة للبيتكوين على الإطلاق.