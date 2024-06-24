بيتكوين تنخفض لأدنى مستوى لها منذ شهر

تراجع سعر بيتكوين، أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، إلى أقل من 63 ألف دولار، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من شهر، في الوقت الذي شهدت فيه سوق العملات المشفرة تراجعًا كبيرًا خلال الأسبوع الماضي، حيث انخفض مؤشر يتتبع أكبر 100 أصل رقمي بنسبة 5% مسجلًا أسوأ أداء له منذ نيسان/أبريل.

ويعزى هذا التراجع إلى عدة عوامل، منها تباطؤ الطلب على صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة، والشكوك المحيطة بالسياسات النقدية، وتراجع شهية المخاطرة لدى المستثمرين على نطاق أوسع.

التراجع لم يطل بيتكوين وحدها

وأظهرت البيانات تدفقات خارجية متتالية من صناديق الاستثمار المتداولة الأميركية في بيتكوين على مدار 6 أيام. كما تأثرت العملات المشفرة الأخرى بهذا التراجع، حيث سجلت كل من إيثريوم وسولانا سلسلة انخفاضات أسبوعية هي الأطول منذ العام الماضي و2022 على التوالي.

يشير محللون إلى أن ديناميكية سوق العملات المشفرة الحالية تتسم بانخفاض التقلبات، وتراجع أحجام التداول، وعدم توازن دفاتر الطلبات. يأتي هذا التراجع بالرغم من استعداد بعض الشركات لإطلاق أول صناديق استثمار أميركية متداولة تستثمر مباشرة في إيثريوم، وبالرغم من أن سولانا كانت في الآونة الأخيرة العملة المفضلة لمجموعة متنوعة من صناديق التحوط للأصول الرقمية.