فريق التحرير by فريق التحرير

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بيتكوين تفقد 6700 دولار في يوم واحد

يعزو المحللون الارتفاع الكبير في سعر البيتكوين إلى التدفقات الصافية التي بلغت قرابة 12 مليار دولار إلى الصناديق المتداولة في البورصة الأمريكية

فريق التحرير by فريق التحرير

فقدت عملة البيتكوين 6700 دولار في يوم واحد، عندما تراجعت من ذروة بلغت حوالى 73800 دولار أمس إلى 67 ألف دولار اليوم الجمعة بفعل المضاربات وعمليات بيع لجني الأرباح.

وقد تراجعت أكبر عملة مشفرة في العالم اليوم بنسبة 3,4% بما يعادل 2138 دولاراً إلى 67165 دولاراً خلال التعاملات اليوم.

وساعدت الرهانات على السياسة النقدية الأكثر مرونة للاحتياطي الفيدرالي على ارتفاع الأسهم العالمية والسندات والعملات المشفرة في الأشهر القليلة الماضية، لكن المستثمرين يعيدون تقييم هذه الرهانات بعد ظهور أدلة على الضغط التضخمي المستمر في الولايات المتحدة.

ويعزو المحللون الارتفاع الكبير في سعر البيتكوين إلى التدفقات الصافية التي بلغت قرابة 12 مليار دولار إلى الصناديق المتداولة في البورصة الأمريكية المخصصة، وإلى الانخفاض القادم في نمو المعروض من توكنات العملة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...