فريق التحرير by فريق التحرير

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هدوء حذر في سوق العملات المشفرة بعد عودة بيتكوين من هبوطها الحاد

عادت بيتكوين للتداول عند 62,160 دولار أميركي بعد تراجعها خلال الأيام الماضية إلى حدود 59643 دولاًرا.

فريق التحرير by فريق التحرير
بيتكوين

شهدت أسواق العملات المشفرة تقلبات حادة هذا الأسبوع، حيث أدت التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في الشرق الأوسط إلى موجة من البيع في 15 نيسان/أبريل، مما أدى إلى انخفاض كبير في أسعار العملات الرقمية الرئيسية لا سيما بيتكوين.

في أوجّ التوترات، هبطت قيمة بيتكوين بنسبة تجاوزت 6%، لتصل إلى 59643 دولاراً للوحدة. وواجهت العملات المشفرة الأخرى مثل “إيثر” و”سولانا” و”دوج كوين” انخفاضات مماثلة.

ومع تخفيف حدة التوترات، عادت أسعار العملات الرقمية للارتفاع، حيث استقرت بيتكوين اليوم الجمعة عند 62160 دولاراً.

ويُلقي هذا الحدث الضوء على تأثير العوامل الجيوسياسية على استقرار أسواق العملات المشفرة. حيث تميل هذه الأصول، وخاصة “بتكوين”، إلى التحرك عكس اتجاه الملاذات الآمنة التقليدية مثل السندات والذهب والدولار خلال فترات عدم اليقين.

وعلى الرغم من استقرار الأسعار مؤقتاً، إلا أن بعض المحللين يخشون من أن تؤدي التوترات الجيوسياسية المستمرة إلى “حالة عامة من تجنب المخاطرة” في سوق العملات المشفرة.

وعلى صعيد آخر، يترقب المستثمرون حدث “التنصيف” المرتقب لعملة “بتكوين”، والذي سيقلص من وتيرة إصدار العملات الجديدة.

وتاريخياً، ارتبط “التنصيف” بارتفاع أسعار “بتكوين”. لكن مع ذلك، يرى بعض المحللين أن تأثير “التنصيف” قد تمّ استيعابه مسبقاً من قبل المستثمرين، وأن التطورات الجيوسياسية قد تلعب دورًا أكبر في تحديد اتجاه السوق على المدى القصير.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...