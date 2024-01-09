بيتكوين ترتفع إلى 46700 دولار في أعلى مستوى لها منذ مارس 2022

بلغ سعر عملة بيتكوين الرقمية أعلى مستوى له منذ آذار/مارس 2022، بارتفاعه بنسبة 5.6% ليصل إلى 46700 دولار، وذلك بعد أن قدمت شركة بلاك روك وآرك والعديد من المصدرين المحتملين الآخرين للصناديق المتداولة في البورصة نماذج معدلة فيما يعتبره المحللون بمثابة دفعة أخيرة لتقديم المنتجات الاستثمارية.

ويأتي ذلك بعدما ارتفعت بيتكوين بنسبة 160% تقريباً خلال العام 2023 بانتظار موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصة الأميركية على الطلبات.

وكانت العملة الرقمية الإفتراضية وصلت إلى 69 ألف دولار تقريباً في تشرين الثاني/نوفمبر 2021، وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق.

وقال بارتوش ليبينسكي، الرئيس التنفيذي لشركة Cube.Exchange: “يبدو أن التقلبات في الأسواق في وقت سابق من الأسبوع الماضي قد أفسحت المجال لاتجاه جانبي، حيث يبدو أن الجميع في نمط انتظار لمعرفة ما سيحدث مع طلبات صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين”.