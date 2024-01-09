فريق التحرير by فريق التحرير

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بيتكوين ترتفع إلى 46700 دولار في أعلى مستوى لها منذ مارس 2022

قفزت عملة بيتكوين المشفرة 5.6%، لتصل إلى 46700 دولار، وهو أعلى مستوى لها منذ آذار/مارس 2022.

فريق التحرير by فريق التحرير
بيتكوين

بلغ سعر عملة بيتكوين الرقمية أعلى مستوى له منذ آذار/مارس 2022، بارتفاعه بنسبة 5.6% ليصل إلى 46700 دولار، وذلك بعد أن قدمت شركة بلاك روك وآرك والعديد من المصدرين المحتملين الآخرين للصناديق المتداولة في البورصة نماذج معدلة فيما يعتبره المحللون بمثابة دفعة أخيرة لتقديم المنتجات الاستثمارية.

ويأتي ذلك بعدما ارتفعت بيتكوين بنسبة 160% تقريباً خلال العام 2023 بانتظار موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصة الأميركية على الطلبات. 

وكانت العملة الرقمية الإفتراضية وصلت إلى 69 ألف دولار تقريباً في تشرين الثاني/نوفمبر 2021، وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق.

وقال بارتوش ليبينسكي، الرئيس التنفيذي لشركة Cube.Exchange: “يبدو أن التقلبات في الأسواق في وقت سابق من الأسبوع الماضي قد أفسحت المجال لاتجاه جانبي، حيث يبدو أن الجميع في نمط انتظار لمعرفة ما سيحدث مع طلبات صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين”.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...