بيتكوين تخسر 19% من قيمتها خلال أيام

تراجع سعر عملة بيتكوين المشفرة حوالي 19% منذ إطلاق صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة التي تستثمر مباشرة فيها، وفقاً لوكالة “بلومبرغ”.

وكانت قيمة بيتكوين وصلت إلى 49021 دولاراً في 11 كانون الثاني/يناير حين تم فيه إطلاق صناديق الاستثمار المتداولة من جهات الإصدار بما في ذلك “بلاك روك” و”فيديلتي”. تم تداول العملة المشفرة بسعر 39718 دولاراً اعتباراً من الساعة 8:33 صباحاً، اليوم الثلاثاء، في سنغافورة، بانخفاض قدره 19% عن تلك الذروة التي حققها ذلك اليوم.

وبدأت تسعة صناديق بيتكوين فورية أميركية جديدة في التداول يوم 11 كانون الثاني/يناير، في حين تم تحويل صندوق “غراي سكيل بيتكوين تراست” (GBTC)، الذي تبلغ قيمته 22 مليار دولار، من صندوق مغلق إلى صندوق استثمار متداول. تدفق صافي 1.2 مليار دولار إلى مجموعة الصناديق في الأيام الستة الأولى.

لماذا تراجع سعر بيتكوين؟

وقال إريك بالتشوناس، كبير محللي صناديق الاستثمار المتداولة في “بلومبرغ إنتليجنس” على موقع “إكس”، إن صندوق “آي شيرز بيتكوين تراست” التابع لشركة “بلاك روك” وصندوق “فيديلتي وايز أوريغين بيتكوين فاند” حصلا على معظم التدفقات، بينما خرج 2.8 مليار دولار من صندوق “غراي سكيل”. وكان من بين البائعين بورصة العملات المشفرة المفلسة “إف تي إكس”، والتي تخلصت من غالبية أسهمها في “غراي سكيل”.

وأضاف شون فاريل، رئيس استراتيجية الأصول الرقمية في “فاندستارت غلوبال أدفايزرز”، أن عمليات البيع التي قامت بها “إف تي إكس” من المحتمل أن تمحي فائض المعروض، مما قد يؤدي إلى تخفيف ضغط البيع المكثف من “جي بي تي سي”.

وشهدت العملة الرقمية ارتفاعاً بنسبة 160% تقريباً خلال العام الماضي 2023، متفوقة بذلك على الأصول التقليدية مثل الأسهم، وسط تكهنات بأن صناديق الاستثمار المتداولة ستحفز اعتماداً أوسع على العملة المشفرة من قبل المستثمرين سواء المؤسسات والأفراد. تتراجع العملة منذ مطلع العام وتتخلف عن باقي الأسواق العالمية.

ويمكن تفسير انخفاض سعر بيتكوين بعدة عوامل، منها:

الظروف الاقتصادية العالمية: تواجه الأسواق العالمية تحديات متعددة، مثل ارتفاع أسعار الفائدة والدولار، مما قد يؤدي إلى تراجع الطلب على الأصول الخطرة، مثل العملات المشفرة.

تواجه الأسواق العالمية تحديات متعددة، مثل ارتفاع أسعار الفائدة والدولار، مما قد يؤدي إلى تراجع الطلب على الأصول الخطرة، مثل العملات المشفرة. ضغوط البيع من صندوق “غراي سكيل”: بعد تحويل صندوق “غراي سكيل بتكوين تراست” إلى صندوق استثمار متداول، بدأ المستثمرون في بيع أسهمهم في الصندوق، مما أدى إلى انخفاض السعر.

بعد تحويل صندوق “غراي سكيل بتكوين تراست” إلى صندوق استثمار متداول، بدأ المستثمرون في بيع أسهمهم في الصندوق، مما أدى إلى انخفاض السعر. زيادة العرض: مع إطلاق صناديق الاستثمار المتداولة الجديدة، زاد العرض من عملة بتكوين في السوق، مما قد يؤدي إلى انخفاض السعر.

وواجهت العملات مثل “إيثر”، و”بي إن بي” صعوبة في آسيا اليوم الثلاثاء جنباً إلى جنب مع “بيتكوين”، أكبر الأصول الرقمية، والتي يقل سعرها بنحو 30 ألف دولار عن الرقم القياسي المسجل في حقبة الوباء لعام 2021 والذي بلغ حوالي 69000 دولار.