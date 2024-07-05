بيتكوين تخسر 12% خلال أسبوع لأدنى مستوى منذ 4 أشهر

انخفضت عملة البيتكوين إلى أدنى مستوى لها في أربعة أشهر اليوم الجمعة، مخترقة ما دون الدعم الفني حيث توقع المتداولون التخلص من الرموز المميزة المفقودة منذ فترة طويلة من البورصة اليابانية البائدة ومزيد من البيع من قبل اللاعبين ذوي الرافعة المالية، كما أوردت وكالة “رويترز”.

وانخفض سعر أكبر عملة مشفرة في العالم بأكثر من 8% إلى 53523 دولاراً، وهو أقل من مستوى الدعم عند 55000 دولار وأدنى مستوى له منذ أواخر شباط / فبراير.

وقد خسرت بيتكوين نحو 12% خلال الأسبوع حتى الآن، على الرغم من مكاسب العديد من الأصول الحساسة للمخاطر التي تميل إلى تتبعها، مثل مؤشر ناسداك.

وانخفضت عملة إيثيريوم بنسبة 9% إلى 2841 دولاراً، وهو أدنى مستوى لها منذ أكثر من شهرين.

وقالت تقارير إعلامية إن منصة Mt.Gox، البورصة العالمية للعملات المشفرة قبل انهيارها قبل عقد من الزمن، قد تبدأ في إعادة عملة البيتكوين إلى الدائنين، الذين يُنظر إليهم على أنهم بائعون محتملون لأن قيمة الرمز كانت مئات الدولارات فقط في عام 2014.

وقال توني سيكامور، محلل السوق في “آي جي” : “لا يزال ضغط البيع مرتبطاً ببيع الدائنين من بورصة Mt Gox الفاشلة”.