بيتكوين تخترق حاجز 57 ألف دولار لأول مرة منذ 2021

تشهد العملة الرقمية الأشهر، بيتكوين، قفزة هائلة في قيمتها، حيث تجاوزت حاجز 57 ألف دولار لأول مرة منذ أواخر عام 2021.

وتُشكل هذه القفزة علامة فارقة مهمة في مسيرة بيتكوين، مدعومة بمزيج من العوامل التي تُشعل حماس المستثمرين وتُعزز التفاؤل بمستقبل العملات الرقمية.

ويُعزى هذا الارتفاع المذهل إلى الطلب المتزايد من قبل المستثمرين، خاصةً المؤسساتيين، الذين باتوا يُدركون قيمة بيتكوين كأداة استثمارية مُحتملة. إذ ساهمت سهولة الوصول إلى العملة الرقمية من خلال الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) التي تم طرحها في الولايات المتحدة في كانون الثاني/يناير 2024 في زيادة الطلب بشكل كبير.

وتلعب شركة “مايكروستراتيجي” دورًا هامًا في دعم صعود بيتكوين، حيث واصلت شراء كميات ضخمة من العملة الرقمية كاستراتيجية استثمارية.

واشترت الشركة 3000 عملة بيتكوين إضافية في شباط/فبراير 2024، ليصل إجمالي حيازتها إلى ما يقارب 10 مليارات دولار.

وتُظهر ثقة “مايكروستراتيجي” في بيتكوين إيمانًا راسخًا بمستقبل العملة الرقمية، مما يُعزز التفاؤل في السوق.

وتُساهم التوقعات الإيجابية حول مكافأة تعدين بيتكوين في زيادة حماس المستثمرين. فمن المقرر أن تنخفض مكافأة تعدين العملة المشفرة إلى النصف في آذار/مارس 2024، مما قد يؤدي إلى نقص في المعروض، وبالتالي ارتفاع الأسعار بشكل كبير. ويُنظر إلى هذا الحدث على أنه علامة إيجابية تدل على نضج سوق العملات الرقمية.

وتُؤثّر قفزة بيتكوين بشكل كبير على السوق، حيث تُشجع شهية المخاطرة لدى المستثمرين وتُؤدّي إلى ارتفاع أسعار العملات الرقمية الأخرى، مثل إيثر و”دوج كوين”.

كما تُعزّز هذه القفزة التفاؤل حول مستقبل العملات الرقمية بشكل عام، وتُساهم في زيادة الوعي بها وجذب المزيد من المستثمرين إلى السوق.

وتُظهر بعض الأرقام القوية صعود بيتكوين: فقد ارتفع سعرها بنسبة 4.4% في يوم واحد، ووصل إلى 57039 دولار قبل أن يستقر عند حوالي 56200 دولار. كما ارتفع سعرها بنسبة 32% منذ بداية عام 2024، مما يدل على اتجاه صعودي قوي.