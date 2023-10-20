فريق التحرير by فريق التحرير

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بيتكوين تتخطى عتبة 30 ألف دولار

ارتفع سعر بيتكوين أكبر عملة مشفرة تداولا إلى 30,037 دولارا، وهو أعلى مستوى لها منذ التاسع من آب/أغسطس

فريق التحرير by فريق التحرير
بيتكوين

قفزت عملة البيتكوين اليوم الجمعة فوق حاجز 30 ألف دولار للمرة الأولى منذ آب/أغسطس، لتتجاوز مكاسبها خلال الأسبوع 10%، على خلفية التداول المتقلب عبر العملات المشفرة.

وارتفعت أكبر عملة مشفرة تداولا في العالم 4.8% خلال اليوم إلى 30037 دولارا، وهو أعلى مستوى لها منذ التاسع من أغسطس/آب.

وقال جوزيف إدواردز، رئيس قسم الأبحاث في شركة “إنيغما” للأوراق المالية في لندن، إنه لم يكن هناك محفز إخباري فوري للتحرك في بيتكوين.

وتراجعت معنويات المستثمرين بسبب الحرب في الشرق الأوسط، وارتفاع عائدات الولايات المتحدة القياسية لمدة 10 سنوات نحو 5% والقلق بشأن احتمال بقاء أسعار الفائدة أعلى كثيراً لفترة أطول.

وقال بن ليدلر، الخبير الاستراتيجي في “إي تورو” إن الأصول المشفرة تخالف بشكل متزايد عمليات البيع التي شوهدت عبر الأسهم والسندات، حيث يركز المستثمرون على المحفزات القادمة، مثل موافقة لجنة الأوراق المالية والبورصات المحتملة على مؤسسة التدريب الأوروبية الفورية.

وارتفع سعر بيتكوين فجأة يوم الاثنين، قبل أن تتخلى عن جميع مكاسبها تقريبا، بعد أن نفى مدير الأصول بلاك روك تقريراً لوسائل الإعلام المشفرة بأن تطبيق مؤسسة التدريب الأوروبية البارز قد تمت الموافقة عليه.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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