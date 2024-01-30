بيتكوين تتجه لتسجيل مكاسب للشهر الخامس توالياً

تتجه عملة بيتكوين المشفرة لتسجيل مكاسب للشهر الخامس على التوالي، وهي أطول سلسلة مكاسب شهرية متتالية منذ الفترة الممتدة من تشرين الأول/أكتوبر 2020 إلى آذار/مارس 2021.

وارتفعت أكبر الأصول الرقمية حوالي 2% في كانون الثاني/يناير، وهو شهر شهد تقلبات حادة غذاها طرح أول صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين (ETFs) في الولايات المتحدة في 11 كانون الثاني/يناير، وتغييرات في الآراء بشأن توقعات السياسة النقدية في 11

وارتفعت بيتكوين بنسبة 160% تقريبًا العام الماضي، لتشهد بعدها انخفاضًا لمدة 12 يومًا بنسبة حوالي 21%.

وأفادت بيانات جمعتها وكالة “بلومبرغ” أن صناديق ETFs العشرة مجتمعة جذبت حتى الآن صافي 1 مليار دولار.

ويترقب المستثمرون أيضًا قرار سعر الفائدة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، حيث خصصوا احتمالات متساوية تقريبًا لإمكانية خفضه في آذار/مارس.

ويمكن أن تؤثر التغييرات المادية في هذا التوقع على بيتكوين والأسواق المشفرة الأوسع نظرًا لحساسيةهما لتغيرات الرأي وتصورات السيولة.

كسر سعر البيتكوين مستوى 43700 دولار أميركي في وقت سابق من اليوم واستقر عند حوالي 43350 دولاراً، وقد ارتفع أكثر من 12% في الأسبوع الماضي.