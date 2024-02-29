فريق التحرير by فريق التحرير

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بيتكوين تتجاوز حاجز الـ63 ألف دولار لأول مرة منذ نوفمبر 2021

تشير التوقعات إلى أن سعر بيتكوين العملة المشفرة الأعلى من حيث البقيمة السوقية قد يصل إلى 200 ألف دولار بحلول أيلول/سبتمبر 2025،

فريق التحرير by فريق التحرير
بيتكوين

سجلت بيتكوين أعلى سعر لها منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2021 بوصولها إلى 63108 دولار مقابل وحدة من العملة المشفرة، لتقترب من المستوى القياسي لها البالغ 68 ألف دولار.

وسجلت أكبر عملة رقمية من حيث القيمة السوقية، اليوم، ارتفاعًا بأكثر من 8% ويُعزى ذلك إلى التدفقات القياسية لعدة صناديق تداول (ETFs) في البورصة الأميركية تعتمد على سعر البيتكوين الفوري، والتي تم إقرارها في كانون الثاني/يناير الماضي.

وتدل المؤشرات الأولية على نجاح هذه الصناديق، حيث خصص مديرو استثمار مثل بلاك روك (BLK) وفرانكلين تمبلتون (BEN) مبلغًا قياسيًا قدره 673 مليون دولار لصناديق ETF تعتمد على سعر البيتكوين يوم الأربعاء.

يُذكر أن هذه المبالغ تجاوزت التدفقات التي سُجلت في اليوم الأول لإطلاق هذه الصناديق والبالغة 655 مليون دولار.

توقعات سعر بيتكوين

ويتوقع مستثمرون أن يصل سعر وحدة البيتكوين إلى 200 ألف دولار بحلول أيلول/سبتمبر 2025.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...