للوصول إلى 500 ألف دولار.. بيتكوين تواصل المكاسب اليومية

ارتفعت عملة بيتكوين المشفرة خلال تداولات اليوم السبت، 3 فبراير 2024، لتصل إلى نحو 43,121.86 دولار لكل عملة من بيتكوين.

ويأتي هذا الارتفاع بعد أيام ثلاثة أيام من الانخفاضات المتتالية بعدما تخطت “بيتكوين” العملة المشفرة الأكثر انتشار على مستوي العالم، حاجز الـ45 ألف دولار للمرة الأولى منذ أبريل 2022.

ووفق منصة “كوين ديسك” للعملات الرقمية، فإن سعر بيتكوين قد شهد ارتفاعا بنسبة 3.3% خلال تداولات أخر 7 أيام، بينما وصلت القيمة السوقية لـ”بيتكوين” إلى نحو 846,274 مليار دولار، بينما وصلت قيمة التداولات خلال أخر 24 ساعة إلى نحو 12,857 مليار دولار. وكانت بيتكوين قد اختتمت عام 2023 عند مستوى 42 ألف دولار.



أما بالنسبة لعملة إيثروم فقد سجلت نحو 2312 دولار مسجلة مكاسب تقدر بنحو 1.72% خلال تداولات أخر 7 أيام، وبلغت القيمة السوقية لعملة إيثروم إلى 277.5 مليار دولار ، بينما بلغت قيمة التداولات في أخر 24 ساعة نحو 5.221 مليار دولار.

بينما ارتفعت العملة المشفرة تيثر بنحو 0.02% لتصل إلى 0.9998 دولار، وبلغت القيمة السوقية للعملة نحو 96 مليار دولار ، في حين وصلت قيمة التداولات في اخر 24 ساعة إلى نحو 22.5 مليار دولار.

توقعات بيتكوين في 2024



وخلال عام 2024، حققت العملة المشفرة بيتكوين ارتفاعات ضخمة، حيث تضاعفت قيمتها بنحو 152% على مدار العام. وتوقع العديد من بنوك الاستثمار والخبراء استمرار لزخم حول بيتكوين خلال عام 2024.

وكانت عام 2021، هو عام الأرباح القياسية للعملة المشفرة الأوسع انتشار حول العالم بيتكوين، حيث سجلت 69 ألف دولار في نوفمبر/ 2021 لكل بيتكوين، إلا ان عام 2022 كان عام الانخفاض القياسي بالنسبة لها حيث سجلت انهيارات متتالية ووصلت إلى أقل من 25 ألف دولار، بسبب أزمات السيولة وإفلاس FTX التي تعد واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم.



ووفا لما ذكرته شبكة “CNBC” الأمريكية ، فإن مارك موبيوس الذي يعد من أشهر الخبراء في مجال العملات المشفرة توقع إن تصل العملة المشفرة إلى 60 ألف دولار بحلول نهاية العام

فيما توقع كبير الاقتصاديين في شركة تعدين العملات المشفرة في بيت مايننج، يووي يانج، وصول بيتكوين إلى مستوى 75 ألف دولار

أما رئيس قسم الأبحاث في كوين شير، جيمس باترفيل، فتوقع وصل بيتكوين إلى 80 ألف دولار، فيما توقع أنتوني ترينشيف، الشريك المؤسس لبورصة “Nexo” للعملات المشفرة، أن تصل أسعار بيتكوين إلى 100 ألف دولار قبل نهاية 2024.

بينما توقع سيث جينس، الشريك الإداري في “CoinFund”، أن تتراوح قيمة عملة بيتكوين بحلول نهاية عام 2024 بين 250 ألف دولار و500 ألف دولار