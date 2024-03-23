“بتكوين” تُسجل أكبر تراجعا أسبوعيا لها هذا العام

شهدت عملة بتكوين تراجعًا حادًا خلال الأسبوع الماضي، حيث انخفضت بأكثر من 10% من أعلى مستوى لها على الإطلاق.

وتأتي هذه التراجعات وسط تضاؤل شهية المستثمرين لصناديق بتكوين المتداولة في البورصة، حيث سجلت أكبر 10 صناديق من هذه الصناديق أكبر تخارجات على مدار ثلاثة أيام منذ إطلاقها في يناير.

وفي الوقت ذاته، شهدت أكبر عملة مشفرة في العالم، بيتكوين، انخفاضًا مستمرًا لليوم الثالث على التوالي، حيث انخفضت قيمتها بنسبة 2.5%، وبلغ سعر بيتكوين 65467 دولارًا.

وحذر بنك “جيه بي مورجان” من أن هناك فرصة أكبر لتراجع أعمق، خاصة مع اقتراب موعد حدث “تنصيف بتكوين” في أبريل، والذي يعني خفض مكافآت التعدين إلى النصف، حيث سيؤدي حدث “التنصيف” إلى خفض عدد عملات بيتكوين الجديدة التي يتم إنتاجها من قبل المعدنين.

ووفقًا للاستراتيجيين داخل البنك، فإن الاهتمام المفتوح والدائم بعقود بتكوين الآجلة في بورصة شيكاغو التجارية (CME) إلى جانب انخفاض تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة بالعملات المشفرة، تعد إشارات هبوطية مهمة بالنسبة إلى سعر بتكوين.

وأضافوا أن وتيرة صافي السيولة المتدفقة إلى صناديق الاستثمار المتداولة في بتكوين الفورية قد تباطأت بشكل ملحوظ، حيث شهد الأسبوع الماضي تخارجات كبيرة.

وأشاروا إلى أن السيولة الواردة المستدامة لصندوق بتكوين المتداول في البورصة تواجه تحديًا مع اقتراب حدث التنصيف، ومن المرجح أن يستمر جني الأرباح، خاصة مع وجود عمليات إعادة تمركز من جانب المتداولين، حيث لا تزال عمليات إعادة التمركز هذه تبدو في منطقة ذروة الشراء على الرغم من حركة تصحيح الأسبوع الماضي.

كما توقع البنك، في الشهر الماضي، أن ينجرف سعر بتكوين نحو 42 ألف دولار بعد أبريل مع “انحسار النشوة الناجمة عن انخفاض عملة بتكوين إلى النصف”.

وأكد نعيم أسلم، كبير مسؤولي الاستثمار في “زاي كابيتال ماركتس”، على تضاؤل الحماس بين تجار التجزئة، على الرغم من أن عملة بتكوين سجلت رقماً قياسياً عند 73.797 ألف دولار في 14 مارس، خاصة مع فشل الارتفاع الأخير في الانطلاق من أعلى مستوى له على الإطلاق.

وحذر أسلم، من أن فشل حدث “تنصيف بتكوين” في الحفاظ على استمرار الزخم قد يعني هبوطًا خطيرًا في سعر بتكوين، مع احتمالية انخفاضه إلى أقل من 50 ألف دولار.