بتكوين تتراجع عن 50 ألف دولار 

تراجعت عملة بتكوين عن مستوى 50 ألف دولار الذي سجلته للمرة الأولى منذ أكثر من عامين بعد أن تلقت أكبر عملة مشفرة في العالم دعما من توقعات خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام ومن موافقة تنظيمية صدرت في الشهر الماضي لصناديق المؤشرات المتداولة المصممة لتتبع سعر العملة الرقمية.

وتجاوزت بتكوين أعلى مستوياتها منذ 27 ديسمبر كانون الأول عام 2021. وارتفعت بتكوين 5.3 بالمئة اليوم عند 50369 دولاراً، لتتراجع بعدها بحدة بنسبة 2.8% بواقع 1422 دولاراً إلى 48761 دولاراً.

وقال أنتوني ترينشيف، المؤسس المشارك لمنصة إقراض العملات المشفرة نيكسو “يعد 50 ألف دولار مرحلة محورية مهمة لعملة بتكوين بعد أن عجز تدشين صناديق المؤشرات المتداولة فوريا في الشهر الماضي عن الإغراء بحركة فوق هذا المستوى النفسي الرئيسي فحسب، بل وأدى إلى بيع 20 بالمئة”.