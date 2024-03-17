بتكوين تتراجع 4000 دولار في 24 ساعة فقط بعد بلوغها قمة تاريخية

شهدت عملة بتكوين المشفرة تقلبات حادة خلال تعاملات آخر 24 ساعة، صباح اليوم الأحد 17 مارس، حيث انخفضت بقيمة اقتربت من 4 آلاف دولار، لتصل إلى 66 دولارًا.

وهذا الهبوط يأتي بعد ارتفاع العملة المشفرة إلى قمتها القياسية فوق 73 ألف دولار في وقت سابق من الأسبوع.

وخلال 24 ساعة فقط، انخفضت العملة المشفرة بتكوين حوالي 3917 دولارا، بنسبة 5.64%، لتصل إلى 65486 دولارًا بحلول الساعة 04:00 بتوقيت دبي، بحسب شبكة سي إن بي سي الامريكية.

وعزت بعض التقارير هذا التراجع لعملة بيتكوين إلى اتجاه المستثمرين لجني الأرباح، واستغلال البعض تراجع العملة عن قمتها القياسية من أجل الشراء.

وشهدت عملة بيتكوين ارتفاعًا هائلًا في وقت سابق من الأسبوع، حيث وصلت إلى مستويات قياسية جديدة.

قمة تاريخية سابقة وارتفاع لبتكوين

وبلغ سعر بيتكوين أكثر من 73800 دولار للمرة الأولى في تاريخها، محققةً قفزة استثنائية.

وأشارت بعض التقارير إلى أن مجموعة من البيانات الاقتصادية، مثل تسارع مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي، قد تكون قد ضغطت على أداء بتكوين.

وتفاعل السوق مع هذه البيانات بتقليص توقعاته لموعد بدء الفدرالي بخفض الفائدة، مما قد يكون قد ساهم أيضًا في هبوط العملة المشفرة.

من ناحية أخرى، انخفضت عملة إيثر المشفرة أيضًا بنسبة 4.07% إلى مستوى 3535 دولارًا.

وتعد تقلبات بتكوين أمرًا طبيعيًا في سوق العملات المشفرة، حيث تشهد هذه العملات تقلبات حادة بشكل متكرر.