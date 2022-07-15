فادي طنّوس by فادي طنّوس

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Posted inسوق العملات

انخفاض الذهب للأسبوع الخامس توالياً

فادي طنّوس by فادي طنّوس
أسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب، الجمعة، تراجعاً جديداً ما يأخذها نحو خامس هبوط أسبوعي على التوالي، بعدما أثر الارتفاع المستمر في الدولار والمخاوف من رفع حاد لأسعار الفائدة الأميركية على الطلب على السبائك.

ووفقاً لوكالة “رويترز” انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1704.59 دولار للأونصة، ليخسر 2.1% منذ بداية الأسبوع.

وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2% إلى 1701.7 دولار للأونصة.

ويحوم الدولار حول أعلى مستوياته خلال 20 عاما، ليستمر في خفض الطلب على الذهب المقوم بالعملة الأميركية بين المستثمرين الأجانب، بعد هبوط المعدن النفيس بأكثر من 2% الخميس.

وقال اثنان من صانعي السياسة الأكثر تشددا في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، الخميس، إنهما يفضلان زيادة أخرى في سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية هذا الشهر.

وتزيد معدلات الفائدة وعوائد السندات المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عوائد ثابتة.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات، اليوم الجمعة، مما عزز سعر الذهب بشكل طفيف.

وبين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 1.1% إلى 18.18 دولار للأونصة، لتخسر حوالي 6% هذا الأسبوع متجهة إلى سابع خسارة أسبوعية على التوالي.

وتراجع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 840.53 دولار للأونصة، فيما انخفض البلاتين حوالي 6.4% هذا الأسبوع، وهو أكبر انخفاض في ثلاثة أشهر.

وارتفع البلاديوم 0.4% إلى 1904.27 دولار، لكنه انخفض بنسبة 13% هذا الأسبوع، وهو أكبر تراجع منذ نوفمبر تشرين الثاني الماضي.

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