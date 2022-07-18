فادي طنّوس by فادي طنّوس

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Posted inسوق العملات

اليورو يستعيد قيمته

فادي طنّوس by فادي طنّوس
يورو

تخطت العملة الأوروبية الموحدة “يورو” أزمة أسبوع عصيب واستعادت مكانتها التي كانت عليه قبل 11 تموز/يوليو الحالي بعودة قيمتها إلى حدود 1.014 دولار أميركي.

واستفاد اليورو من تراجع الدولار الاميركي بعد أن أشار عدد من مسؤولي مجلس الاتحادي الأميركي إلى أنهم لا يفضلون زيادة وتيرة رفع سعر الفائدة.

وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات عالمية 1.8% عن أعلى مستوياته منذ عشرين سنة اثر التصريحات ما شجع المتداولين على الإقبال على مزيد من المخاطر.

وبحلول الساعة 08:00 بتوقيت غرينتش، انخفض بنسبة 0.35% إلى 107.48.

وشهد الأسبوع المنصرم انخفاض اليورو إلى ما دون التعادل مع العملة الأمريكية، لكن تعاملات الاثنين اعات له عافيته إذ ارتفعت قيمته 0.5% ليبلغ حده الاقصى 1.0149 دولار.

ومن المتوقع أن يكون الاسبوع الحالي بالغ الأهمية بالنسبة لليورو، إذ من المنتظر أن يشهد الخميس وللمرة الأولى منذ أكثر من عشرة أعوام رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 25 نقطة.

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