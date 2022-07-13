اليورو يتأرجح قرب الدولار

تأرجحت العملة الأوروبية الموحدة “يورو” قرب مستوى المساواة مع الدولار الأمريكي، الأربعاء، فيما ركز المتعاملون على البيانات الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق والتي من المتوقع أن تظهر تضخماً عند أعلى مستوى في 40 عاماً.

وشهدت الأسهم الأوروبية تراجعاً وساد الهدوء أسواق العملات في التعاملات الأوروبية المبكرة، مع ارتفاع مؤشر الدولار بنحو 0.1% إلى 108.33.

وهبط اليورو 0.2 % إلى 1.00375 بحلول الساعة 08:04 بتوقيت جرينتش.

وقال محللون لوكالة “رويترز” إن من شأن تضخم أعلى من المتوقع أن يعزز التوقعات برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة ويدفع الدولار للصعود، مما قد يتسبب في كسر التعادل بين اليورو والدولار.

ويوم الثلاثاء، انخفض إلى 1.00005 دولار على منصة (خدمات الوساطة الإلكترونية) واسعة الاستخدام.

ويركز مراقبو السوق أنظارهم على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق يوم الأربعاء. ويتوقع الاقتصاديون تسارع التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة إلى 8.8 % على أساس سنوي في حزيران/يونيو، وهو أعلى مستوى في أربعة عقود.

وانخفض اليورو 12% تقريباً هذا العام وهبط إلى أدنى مستوى في 20 عاماً يوم الثلاثاء، إذ تسببت الحرب في أوكرانيا في أزمة طاقة أضرت بتوقعات النمو في القارة.

وتراجع اليورو نحو 0.1 %.مقابل الجنيه الإسترليني، في حين تقدم الأخير 0.2 % أمام الدولار ليبلغ 1.19055.

وانخفض الين الياباني مقابل الدولار إلى 127.075، بعد أن عصفت به في الأشهر الأخيرة سياسة نقدية متساهلة لبنك اليابان المركزي.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.2 % إلى 0.67700 دولار. في حين صعد نظيره النيوزيلندي 0.1 % إلى 0.6134 دولار، بعد أن تلقى القليل من الدعم من رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 50 نقطة أساس.