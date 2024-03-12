الين يسجل أكبر تراجع يومي أمام الدولار منذ شهر

سجل الين اليوم الثلاثاء أكبر انخفاض يومي مقابل الدولار في شهر، إذ أضعفت أحدث تعليقات للمسؤولين اليابانيين الرهانات على تحول وشيك في السياسة النقدية من جانب بنك اليابان.

وارتفع الدولار بعد صدور بيانات مهمة عن التضخم الأمريكي والتي أظهرت ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بقوة في شباط / فبراير في ظل ارتفاع تكاليف البنزين والمعيشة مما يشير إلى استمرار التضخم وتأثيره المحتمل على تأخير قرار متوقع من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بخفض أسعار الفائدة في حزيران / يونيو

وهبط الين في أحدث التعاملات 0.5 بالمئة إلى 147.88 للدولار، كما انخفض بنسبة مماثلة أمام الجنيه الإسترليني.

وجاء تراجع الين بعد تعليقات لمحافظ بنك اليابان كازو أويدا الذي قدم اليوم الثلاثاء تقييما أقل تفاؤلا إلى حد ما لاقتصاد البلاد مما كان عليه في يناير كانون الثاني.

كما قال وزير المالية شونيتشي سوزوكي بشكل منفصل يوم الثلاثاء إن اليابان لم تصل إلى مرحلة يمكن أن تعلن فيها أن الانكماش قد تم التغلب عليه.

وفي السوق الأوسع، تراجع اليورو عن أعلى مستوى في شهرين تقريبا الذي سجله الأسبوع الماضي ليتداول في أحدث التعاملات عند 1.0936 دولار.

وارتفع الإسترليني 0.04 بالمئة إلى 1.2816 دولار، إلا أنه ابتعد بعض الشيء عن ذروة أكثر من سبعة أشهر سجلها يوم الجمعة.

ولم تسجل عملات أخرى بخلاف الين تحركات تذكر وأوقف الدولار خسائر تكبدها تعرض لها في الآونة الأخيرة قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكي في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

وهبط الدولار الأسترالي 0.04 بالمئة إلى 0.6612 دولار والدولار النيوزيلندي 0.02 بالمئة إلى 0.6169 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.04 بالمئة إلى 102.83، بعد أن سجل أدنى مستوى في شهرين تقريبا عند 102.33 الأسبوع الماضي.