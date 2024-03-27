الين ينزلق إلى أدنى مستوى له في 34 عامًا

شهد الين الياباني انخفاضًا حادًا، ليصل إلى أدنى مستوى له في 34 عامًا مقابل الدولار الأميركي، ما دفع وزير المالية الياباني، شونيتشي سوزوكي، إلى إصدار تحذير بشأن ضعف العملة، مُشيرًا إلى أن السلطات قد تتخذ “إجراءات حاسمة” لوقف انخفاضه.

ويُعد استخدام عبارة “إجراءات حاسمة” ذا دلالة كبيرة، حيث تم استخدامها سابقًا في خريف عام 2022 عندما تدخلت اليابان آخر مرة في السوق لوقف تراجع الين.

وتأتي هذه التطورات في أعقاب بيانات اقتصادية أميركية قوية أدت إلى ارتفاع الدولار.

وبلغ سعر صرف الين 151.97 للدولار الواحد في الجلسة الآسيوية، وهو مستوى أقل من 151.94 للدولار عندما تدخلت السلطات اليابانية في تشرين الأول/أكتوبر 2022.

ويُعد هذا أضعف مستوى للين منذ منتصف عام 1990. وعبّر الخبراء عن قلقهم من احتمال تدخل الحكومة اليابانية في السوق مرة أخرى، خاصة مع تزايد المخاوف من تأثير ضعف الين على الاقتصاد الياباني.

وأوضح سوزوكي أن الحكومة تراقب عن كثب تحركات السوق بعد انخفاض الين. كما أكد محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، على أن البنك المركزي سيراقب عن كثب تحركات العملة وتأثيرها على التطورات الاقتصادية والأسعار.

ويُعزى انخفاض الين إلى عدة عوامل، أهمها:

الاختلاف في أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة

التدفقات العائدة إلى البلاد

استخدام الين في صفقات الشراء بالاقتراض

يُشكل انخفاض الين تهديدًا للاقتصاد الياباني، حيث:

يجعل الواردات أكثر تكلفة، مما يؤدي إلى ارتفاع التضخم.

يقلل عائدات الصادرات من رابع أكبر اقتصاد في العالم.