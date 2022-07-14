الين إلى أدنى مستوياته منذ 24 عاماً والأسهم تستفيد

قفزت الأسهم اليابانية، الخميس، مع صعود أسهم شركات صناعة الرقائق الإلكترونية والسيارات نتيجة لهبوط الين إلى أدنى مستوياته في 24 عاماً مع صعود الدولار نتيجة توقّع رفع الفائدة الأمريكية.

وأغلق المؤشر نيكي مرتفعا 0.62%، بعد أن كان قد فتح على انخفاض 0.63%، لكن الأسهم عاودت الصعود سريعاً مع هبوط الين إلى 138 ينا للدولار لأول مرة منذ عام 1998.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.23 %.

وتراجعت الأسهم الأمريكية ليل الأربعاء، لكن جميع المؤشرات تمكنت من الحد من خسائرها بعد هبوطها الحاد في أعقاب صدور بيانات التضخم. وقادت أسهم شركات أشباه الموصلات والمكونات الكهربائية المؤشر نيكي.

وزاد سهم كيانس كورب 3.48 %، كما ارتفع سهم طوكيو إلكترون بنسبة 3.33 %، وارتفع سهم فوجيكورا بنسبة 2.18 %.

وارتفع سهم سوزوكي موتور 3.21% وزاد سهم مازدا موتور 2.21 % . ونزل سهم كهرباء طوكيو 7.66% ليصبح الأسوأ أداء.