فريق التحرير by فريق التحرير

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المصريون يتخلصون من الدولار

أكد متعاملون أن المعروض من الدولار في الأسواق المصرية حالياً كثير وأن عدداً كبيراً من المصريين بدأ يتخلص من الدولار المكتنز لديهم

فريق التحرير by فريق التحرير

تكبدت أسعار صرف الدولار في السوق السوداء في مصر خسائر كبيرة حيث انخفض سعر العملة الأمريكية في السوق الموازية عن السعر في السوق الرسمية في البنوك المصرية تحت عتبة 49 جنيهاً وسط تهافت المصريين على التخلص من الدولار.

وأكد متعاملون، أن المعروض من الدولار حالياً كثير وأن عدداً كبيراً من المصريين بدأ يتخلص من الدولار المكتنز لديهم خوفاً من تراجع سعره في البنوك عند مستويات أقل من 49 جنيهاً، معتبرين أن كل يوم تأخير في البيع سيمثل خسارة لحائزيه.

​وسجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 48.75 جنيه للشراء، و48.85 جنيه للبيع، كما سجل في بنك مصر 48.93 جنيه للشراء، و49 جنيهاً للبيع، كما سجل في بنك الإسكندرية 48.90 جنيه للشراء، و49 جنيهاً للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل 48.90 جنيه للشراء و49 جنيهاً للبيع.

ويأتي ذلك بعدما أعلن البنك المركزي المصري في اجتماع استثنائي عُقد، يوم الأربعاء الماضي، عن رفع مفاجئ لأسعار الفائدة في مصر بواقع 6%، أي 600 نقطة أساس، لترتفع أسعار الفائدة إلى مستوى 27.75%.

كما قرر البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية في الاجتماع ذاته، حيث قرر السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقاً لآليات السوق.

ويعد سعر الصرف الأكثر مرونة، وهو مطلب رئيسي من صندوق النقد الدولي منذ فترة طويلة، أمراً حاسماً لاستعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد الذي تعثر على مدى العامين الماضيين بسبب نقص العملة الأجنبية.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...