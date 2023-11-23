المستثمرون يسحبون 956 مليون دولار من بينانس

أظهرت بيانات السوق أن المستثمرين سحبوا حوالي 956 مليون دولار من بورصة العملات المشفرة “بينانس” خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد استقالة رئيسها، تشانغبينغ زاو، الذي يواجه عقوبة السجن بعد اعترافه بالذنب يوم الثلاثاء لتسوية تحقيق أمريكي استمر لسنوات، كما ذكرت وكالة “رويترز” اليوم الخميس.

وأشارت البيانات الواردة من منصة تحليلات العملات المشفرة “نانسن”، والتي لا تتضمن تدفقات البيتكوين، إلى أن بعض المستثمرين قد انزعجوا من الأخبار، حيث سحبوا 956 مليون دولار من البورصة. ومع ذلك، قالت نانسن إن التدفقات الخارجة كانت صغيرة مقارنة بأكثر من 65 مليار دولار من الأصول المتبقية في “بينانس”.

وتثير الصفقة، التي ستدفع فيها “بينانس” بموجبها مبلغ 4.3 مليار دولار للسلطات الأمريكية، تساؤلات حول مستقبل أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم وتمثل ضربة أخرى لصناعة تعاني من الفضائح. وقالت الشركة إنه تم استبدال زاو بريتشارد تنغ، وهو أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في “بينانس” الذي انضم إلى الشركة في عام 2021.

وقد وافق الرئيس التنفيذي لشركة “بينانس”، تشانغبينغ زاو، على الإقرار بالذنب في تهم مكافحة غسل الأموال، ودفع غرامة قدرها 50 مليون دولار خلال جلسة استماع في محكمة سياتل الفيدرالية، بموجب صفقة شاملة تم التوصل إليها مع وزارة العدل تهدف إلى الحفاظ على استمرار تشغيل الشركة.

ووافق زاو على التنحي كجزء من التسوية، التي شملت وزارة الخزانة ولجنة تداول السلع الآجلة. كما وافقت منصة “بينانس” على الإقرار بالذنب في التهم الجنائية ودفع غرامة قدرها 4.3 مليار دولار. وتنهي الصفقة تحقيقاً دام سنوات في بورصة العملات المشفرة.