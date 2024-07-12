المركزي الياباني يضخ 22 مليار دولار لدعم الين

رجحت وكالة “بلومبيرغ” أن يكون بنك اليابان المركزي تدخل في أسواق العملات للمرة الثالثة هذا العام لدعم الين بعد وقت قصير من صدور بيانات التضخم الأمريكية أمس الخميس، وفقاً لتحليل “بلومبيرغ” لحسابات البنك المركزي.

وبلغ حجم التدخل حوالي 3.5 تريليون ين ياباني (22 مليار دولار)، استناداً إلى مقارنة حسابات بنك اليابان وتوقعات سماسرة المال.

وتشير الأرقام إلى أن السلطات النقدية في اليابان حاولت الاستفادة من تراكم التوقعات بخفض سعر الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي مباشرة بعد أن أظهرت البيانات تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة على نطاق واسع.

ومن الإجراءات لدعم الين منذ أيلول / سبتمبر 2022، كان التدخل المحتمل يوم الخميس هو الأول الذي يهدف إلى تعزيز الين عندما كان يرتفع مقابل الدولار، وهو تطور جديد في استراتيجية اليابان لمحاولة إبقاء المضاربين في موقف دفاعي.

ورفض وزير المالية شونيتشي سوزوكي ورئيس العملة ماساتو كاندا يوم الجمعة التعليق على ما إذا كانا قد تدخلا بما يتماشى مع ردودهما بعد إجراءات التدخل في وقت سابق من هذا العام في نهاية نيسان / أبريل. وذكرت وسائل إعلام محلية أن السلطات دخلت السوق نقلا عن مسؤولين لم تذكر أسماءهم.

وتزايدت التكهنات بالتدخل بعد التحركات المفاجئة للين خلال الليل. وفي ما يزيد قليلا عن نصف ساعة بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية الأضعف من المتوقع ليلة الخميس في طوكيو، ارتفع الين بشكل حاد من حوالي 161.58 ين مقابل الدولار إلى 157.44 ين، وهي حركة تزيد قليلا عن 4 ينات.