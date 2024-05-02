المركزي الياباني يتدخل لدعم الين بـ 22.5 مليار دولار

ذكرت وكالة “بلومبيرغ” أن البنك المركزي الياباني ضخ في السوق حوالي 3.5 تريليون ين (22.5 مليار دولار) لدعم الين هذا الأسبوع، كما تشير أرقام الحساب الجاري الصادرة عن البنك المركزي، في علامة أخرى على معركة الحكومة المكثفة لدعم الين.

ومن المرجح أن يكون تدخل طوكيو الأخير جاء بناءً على مقارنة حسابات بنك اليابان وتوقعات وسطاء المال.

وقد تراجع الدولار إلى ما دون 154 يناً اليوم مقارنة مع 158 يناً أمس.

وأفاد بنك اليابان اليوم الخميس أن حسابه الجاري من المحتمل أن ينخفض بمقدار 4.36 تريليون ين بسبب العوامل المالية في يوم العمل التالي يوم الثلاثاء. ويقارن ذلك بمتوسط توقعات وسطاء المال البالغ 833 مليار ين لما سيكون عليه الرقم دون تدخل.

وتشير الأرقام، التي صدرت بعد أقل من يوم من ارتفاع الين بشكل حاد خلال ساعات التداول الأمريكية، إلى أن السلطات اليابانية اتخذت خطوة غير عادية بالتدخل في السوق بعد وقت قصير من اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي عندما كان المستثمرون لا يزالون يستوعبون إعلان تثبيت سعر الفائدة. ويشير هذا التدخل إلى أن وزارة المالية تتخذ موقفاً داعماً للين.

ويأتي التأرجح الحاد الأخير للين في أعقاب قفزة مفاجئة مماثلة يوم الاثنين. وأشارت حسابات البنك المركزي إلى أن خطوة يوم الاثنين كانت على الأرجح تدخلاً من طوكيو بقيمة حوالي 5.5 تريليون ين، بالقرب من الرقم القياسي اليومي البالغ 5.6 تريليون ين المسجل في تشرين الأول / أكتوبر 2022.