المركزي القطري يُعلن عن إطلاق مشروع العملة الرقمية

أعلن مصرف قطر المركزي، اليوم، عن إطلاق مشروع العملة الرقمية، و سيدخل المشروع في مرحلته التجريبية الأولى الممتدة إلى أكتوبر 2024، حيث سيتم استثمار تقنيات الذكاء الاصطناعي وتقنية السجلات اللامركزية والتقنيات الناشئة.

وذلك بعد انتهاءه بنجاح من تطوير البنية التحتية اللازمة لهذا المشروع الذي يعتبر خطوة استباقية تواكب التطورات العالمية المتسارعة في مجال التكنولوجيا المالية.

وأكد المصرف في بيان نشرته وكالة الأنباء القطرية، أنه بعد إتمام دراسة شاملة للمجال، سيقوم الآن بتجربة وتطوير تطبيقات مختارة للعملة الرقمية، بهدف تسوية المدفوعات ذات القيمة العالية مع مجموعة من البنوك المحلية والدولية في بيئة تجريبية تستند إلى أحدث التقنيات المتطورة.

يُركز المشروع على تطبيقات العملة الرقمية لمصرف قطر المركزي، بهدف زيادة الوصول إلى أسواق رأس المال للبنوك العاملة في الدولة، وتعزيز التسوية المحلية، بالإضافة إلى تحسين كفاءة معاملات الأوراق المالية. حيث سيقوم المصرف حالياً بتجربة وتطوير تطبيقات مختارة للعملة الرقمية، بهدف تسوية المدفوعات ذات القيمة العالية مع مجموعة من البنوك المحلية والدولية، وذلك في بيئة تجريبية مصممة وفقاً لأحدث التقنيات المتطورة.

يُركز المشروع على تطبيقات العملة الرقمية لمصرف قطر المركزي، بهدف زيادة الوصول إلى أسواق رأس المال للبنوك العاملة في الدولة، وتعزيز التسوية المحلية، بالإضافة إلى تحسين كفاءة معاملات الأوراق المالية.

يهدف المشروع الذي سيدخل في مرحلته التجريبية الأولى الممتدة إلى أكتوبر 2024، إلى استثمار تقنيات الذكاء الاصطناعي وتقنية السجلات اللامركزية والتقنيات الناشئة، وإنشاء أسس قوية لتعزيز السيولة وتوسيع المشاركة في تسهيلات الأسواق المالية.

ويأتي هذا الإعلان، وفق بيان صادر عن المصرف، تماشياً مع الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي ورؤية قطر الوطنية 2030، مع تأكيد المصرف على حرصه المستمر على مواكبة التحولات الرقمية وتطوير القطاع المالي في الدولة.