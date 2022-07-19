فادي طنّوس by فادي طنّوس

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الليرة التركية تبلغ أدنى مستوياتها منذ ديسمبر

فادي طنّوس by فادي طنّوس
الليرة التركية

هبطت الليرة التركية الثلاثاء إلى ما دون 17.5776 مقابل الدولار الأمريكي لتبلغ أدنى مستوياتها منذ ازمة الهبوط الحاد التي عانت منه في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وبلغت الليرة التركية في 20 كانون الأول/ديسمبر الماضي أدنى مستوى لها على الإطلاق حينما وصلت 18.4 ليرة للدولار إذ تضررت جراء إعلان بيانات التضخم التي وصلت أعلى مستوياتها في 20 عام حينما تجاوزت 36%.

وتراجع الليرة نحو 25% منذ بداية العام، و44% منذ 2021 لتصبح من العملات الأسوأ أداء في الأسواق الناشئة.

وكشف استطلاع للهيئة التنظيمية للإحصاء في تركيا توقّع خلاله المشاركون أن يصل سعر صرف الليرة التركية إلى 17.57 مقابل الدولار الأمريكي الواحد بنهاية 2022، وانخفاضه إلى 18.47 ليرة في 2023.
وأدت تخفيضات غير تقليدية في أسعار الفائدة أواخر العام الماضي إلى اندلاع أزمة دفعت التضخم للارتفاع قرابة 80 %.

وأدت السياسات النقدية المتساهلة للغاية وارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة إلى زيادة معدلات التضخم وضعف العملة، خاصة بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، التي تهدد برنامج أنقرة الاقتصادي الجديد، والذي يهدف لمعالجة التضخم المرتفع.

وتستورد تركيا جميع احتياجاتها من الطاقة تقريباً، ما يجعلها عرضة لمخاطر تقلبات الأسعار الكبيرة.
وأدى ارتفاع تكلفة استيراد الطاقة إلى زيادة عجز الميزان التجاري لتركيا بنسبة 184 % في حزيران/يونيو الماضي على أساس سنوي، ليصل العجز الإجمالي في النصف الأول من العام إلى 142.5 %.

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