القراصنة يسرقون عملات مشفرة بـ 1.38 مليار دولار في 6 أشهر

قال باحثون في مؤسسة “تي آر إم لابس” للبلوكتشين إن كمية العملات المشفرة المسروقة في عمليات الاختراق من قبل القراصنة على مستوى العالم زادت بأكثر من الضعف إلى 1.38 مليار دولار في الأشهر الستة الأولى من عام 2024، مقارنة بـ 657 مليون دولار في الفترة نفسها من عام 2023، مدفوعة بعدد صغير من الهجمات الكبيرة وارتفاع أسعار العملات المشفرة، كما أوردت وكالة “رويترز”.

وقال التقرير إن متوسط ​​السرقات كان أكبر بمرة ونصف المرة من العام السابق.

وقال آري ريدبورد، الرئيس العالمي للسياسة في “تي آر إم لابس”: “على الرغم من أننا لم نشهد أي تغييرات جوهرية في أمن النظام البيئي للعملات المشفرة، فقد شهدنا زيادة كبيرة في قيمة الرموز المختلفة – من البيتكوين إلى الإيثر وسولانا – مقارنة بالوقت نفسه من العام الماضي”.

وقال ريدبورد إن هذا يعني أن مجرمي الإنترنت لديهم حافز أكبر لمهاجمة خدمات العملات المشفرة، ويمكنهم سرقة المزيد عندما يفعلون ذلك.

وقد تعافت أسعار العملات المشفرة عموماً من أدنى مستوياتها التي بلغتها في أواخر عام 2022 في أعقاب انهيار بورصة العملات المشفرة “إف تي إكس”. ووصل سعر عملة البيتكوين إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 73803.25 دولار في آذار / مارس من هذا العام، ولكن السعر تراجع إلى قرابة 55 ألف دولار هذا الأسبوع.

ومن بين أكبر خسائر العملات المشفرة حتى الآن هذا العام كانت ما يقرب من 308 ملايين دولار من عملة البيتكوين المسروقة من بورصة العملات المشفرة اليابانية “دي إم إم بيتكوين” DMM Bitcoin، فيما وصفته الشركة بـ “التسرب غير المصرح به”.