by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inسوق العملاتآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنس

الفرنك السويسري يرتفع لأعلى مستوياته منذ 2015

by فريق التحرير
الفرنك السويسري

ارتفع الفرنك السويسري لأعلى مستوياته أمام الدولار الأميركي منذ عام 2015 إذ سجل اليوم الجمعة 0.8851 مقابل الدولار و0.9411 مقابل اليورو.

ويأتي ارتاع الفرنك نتيجة لتخلي البنك المركزي السويسري عن سياسته للحفاظ على قوة عملته.

ووفقاً لوكالة بلومبرغ بقي التضخم في النطاق الذي يستهدفه المركزي السويسري بين 0% و2% منذ حزيران/يونيو، حين قرر القيام بأخر رفع للفائدة.

وكان الدولار شهد تراجعاً هو الأكبر له في أكثر من 4 أشهر، مع ترقب صدور مقياس التضخم الأميركي الرئيسي في وقت لاحق من اليوم، ما قد يوفر مزيد من التوضيح بشأن مدى خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة العام المقبل.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا