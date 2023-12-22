الفرنك السويسري يرتفع لأعلى مستوياته منذ 2015

ارتفع الفرنك السويسري لأعلى مستوياته أمام الدولار الأميركي منذ عام 2015 إذ سجل اليوم الجمعة 0.8851 مقابل الدولار و0.9411 مقابل اليورو.

ويأتي ارتاع الفرنك نتيجة لتخلي البنك المركزي السويسري عن سياسته للحفاظ على قوة عملته.

ووفقاً لوكالة بلومبرغ بقي التضخم في النطاق الذي يستهدفه المركزي السويسري بين 0% و2% منذ حزيران/يونيو، حين قرر القيام بأخر رفع للفائدة.

وكان الدولار شهد تراجعاً هو الأكبر له في أكثر من 4 أشهر، مع ترقب صدور مقياس التضخم الأميركي الرئيسي في وقت لاحق من اليوم، ما قد يوفر مزيد من التوضيح بشأن مدى خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة العام المقبل.