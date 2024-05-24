خطوة جريئة من بورصة لندن.. دعم سوق العملات المشفرة لأول مرة

أعلنت بورصة لندن للأوراق المالية عن قبولها طلبات الحصول على منتجات بيتكوين وإيثر المتداولة في البورصة (ETPs) بعد موافقة هيئة الرقابة المالية (FCA) على تعديل موقفها من هذه المنتجات.

وستُصبح منتجات WisdomTree و 21Shares أول ETPs للعملات المشفرة يتم تداولها في المملكة المتحدة، حيث تبدأ التداول في 28 مايو.

تمت الموافقة على منتجات WisdomTree بيتكوين المادية (BTCW) والإيثريوم (ETHW) المتداولة في البورصة، بينما حصلت شركة 21Shares التي تقع في زيوريخ، على موافقة لبيع منتجات بيتكوين وإيثر.

ووفقاً لما ذكره موقع “CoinDesk”، فقد تمت الموافقة أيضاً على نشرة الإصدار من Invesco، على الرغم من أن الشركة لم تدل بأي تعليق آخر.

حصلت صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة (ETFs) على موافقة الهيئة المالية البريطانية (FCA) بعد أشهر من الموافقة المماثلة في الولايات المتحدة في يناير 2024. تأتي هذه الخطوة بعد سنوات من تداول منتجات مماثلة في أوروبا.

وتمّت الموافقة على شركات مثل WisdomTree و 21Shares لإدراج صناديق استثمار متداولة فورية في الولايات المتحدة في يناير، بينما سمحت هيئة الرقابة المالية في المملكة المتحدة في مارس للمؤسسات المالية بطلب إدراج منتجات متداولة في البورصة للمستثمرين المحترفين. وأكدت بورصة لندن للأوراق المالية فتح أبوابها لقبول طلبات إدراج منتجات بيتكوين وإيثريوم في الربع الثاني من العام الحالي.

ومع ذلك، تختلف صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة في المملكة المتحدة عن تلك الموجودة في أوروبا والولايات المتحدة، حيث تسمح FCA فقط للمستثمرين المحترفين بالوصول إليها.

تُعدّ هذه الموافقة علامة فارقة مهمة لقطاع العملات المشفرة في المملكة المتحدة، حيث تُمثل أول مرة يتم فيها تداول ETPs للعملات المشفرة على بورصة لندن.

وكانت هيئة الرقابة المالية (FCA) قد فرضت حظرًا على منتجات مشتقات العملات المشفرة في عام 2020، ولكنها عدلت موقفها في مارس بعد موافقة الولايات المتحدة وأوروبا على صناديق الاستثمار المتداولة الفورية للعملات المشفرة.

لا تزال منتجات WisdomTree و 21Shares متاحة فقط للمستثمرين المحترفين، بينما يبقى الحظر سارياً على المستثمرين الأفراد.

وتُشير البيانات إلى أن منتجات WisdomTree ستتحمل رسوماً تبلغ 35 نقطة أساس، بينما لم تكشف 21Shares عن رسومها حتى الآن.